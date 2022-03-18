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  4. 4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı, görenler inanamadı

4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı, görenler inanamadı

18.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunus’ta 45 yaşındaki bir kadının başına gelen tuhaf olay dünya manşetlerindeki yerini aldı. Karın ağrısı ve idrar yapmama şikayetiyle hastaneye giden kadının cinsel organından 8 cm uzunluğunda bir bardak çıkartıldı. İsmi açıklanmayan kadın, utandığı için hastaneye gidemediğini ve ağrılarının artması üzerine mecbur kaldığını dile getirdi.

4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı, görenler inanamadı

Tunus’ta yaşanan bir olay tıp dünyasının ilginç vakalarını bir kez daha dünyaya gösterdi. New York Post gazetesinde yer alan habere göre, fantezi yapmak isterken bir kadının cinsel organına bardak sıkıştı. 4 yıl boyunca idrar yapmama sorunu yaşayan ve karın ağrısından şikayet eden kadın acılarının dayanılmaz hale gelmesi üzerine doktora gitmeye karar verdi. Habib Burgiba Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından yapılan ilk muayenede kadının cinsel organında bir nesnenin sıkışmış olduğu tespit edildi.

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“TEŞHİSİN GEÇ KONULMASI NORMAL”

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Doktorlar tarafından çekilen röntgende kadının cinsel organında bir bardak olduğu görüldü. Acil bir şekilde ameliyata alınan kadının cinsle organından su bardağı çıkartıldı. Doktorlar kadının durum nedeniyle utanmasını normal karşıladıklarını ve teşhisin geç konulmasının kendilerini şaşırtmadığını dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tunus
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