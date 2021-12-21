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  4. O Ses Almanya'yı sallayan Zeynep Avcı çeyrek finalde elendi

O Ses Almanya'yı sallayan Zeynep Avcı çeyrek finalde elendi

21.12.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk kökenli Zeynep Avcı'nın başarılı performanslarıyla Türkiye'nin gündeminde yer etmişti. Avcı O Ses Almanya çeyrek finalinde elendi.

O Ses Almanya'yı sallayan Zeynep Avcı çeyrek finalde elendi

Türk kökenli Zeynep Avcı'nın da yarıştığı O Ses Almanya'nın galibi belli oldu. Avcı, daha önce 'Kıyamam' ve 'Yalan' performansları ile jüri karşısına çıkmış ve performansı ile izleyicileri büyülemişti. Avcı, başarılı performanslarıyla çeyrek finale yükseldi ancak şampiyon olamadı.

Yarışmayı 29 yaşındaki Sebastian Krenz kazandı.

Aynı zamanda bir sağlık şirketinin kurucusu olan Krenz, final gecesinde What They Call Life performansıyla seyirci oylarının yüzde 36'sını aldı.

Yarışmacı koçları arasında Elif Demirezer'in de yer aldığı O Ses Almanya yarışması Zeynep Avcı sayesinde Almanya ile birlikte Türkiye'nin de gündemine oturmuştu.

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