Ses eş anlamlısı nedir? Ses kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ses kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Yansıma bir sözcüktür ve bu yolla türetilmiştir. Eski Türkçede olmayan ses kelimesi, Batı Türkçesinde türeyen ses taklidi olduğu düşünülmektedir. Eski zamanlarda ses kelimesi yerine ün kelimesi tercih ediliyordu. Türk Dil Kurumuna göre ses kelimesinin anlamları:
Ses sözcüğünün içinde geçtiği "ses bilimi", "ses dalgası", "ses yitimi", "kafa sesi", "ses yönetmeni" gibi birleşik kelimeler de mevcuttur. Bunlara ek olarak "ses çıkarmamak", "sesini yükseltmek", "ses vermek", "ses getirmek", "sesini kesmek", ses etmek" gibi birleşik fiillerde de kullanılır.
Ses eş anlamlısı olan iki tane kelime vardır. Bu kelimeler sesle aynı anlamı taşıdığı için cümle içinde ses yerine kullanılabilir. Sesin eş anlamlısı kelimeler de dilimizde ses kadar sık kullanılan kelimelerdir. Sesin eş anlamlısı olan kelimeler:
Sesin eş anlamlılarıyla ilgili birçok örnek cümle kurulabilir. Ses kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır: