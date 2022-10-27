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Ses eş anlamlısı nedir? Ses kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

27.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anlamdaş kelimeler aynı anlama gelen ancak farklı şekilde yazılan ve okunan sözcüklerdir. Ses sözcüğü yerine eş anlamlıları sıklıkla tercih edilmektedir. Kelimelerin anlamdaşlarını bilmek kelime bilgisinin de artmasını sağlar. Ses kelimesinin birden fazla eş anlamlısı mevcuttur. Peki, ses kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir, cümle içinde nasıl kullanılır?

Ses eş anlamlısı nedir? Ses kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ses kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Yansıma bir sözcüktür ve bu yolla türetilmiştir. Eski Türkçede olmayan ses kelimesi, Batı Türkçesinde türeyen ses taklidi olduğu düşünülmektedir. Eski zamanlarda ses kelimesi yerine ün kelimesi tercih ediliyordu. Türk Dil Kurumuna göre ses kelimesinin anlamları:

  • Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün
  • Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda oluşturduğu titreşim
  • Duygu ve düşünce
  • Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki
  • Aralarında uyum bulunan titreşimler

Ses sözcüğünün içinde geçtiği "ses bilimi", "ses dalgası", "ses yitimi", "kafa sesi", "ses yönetmeni" gibi birleşik kelimeler de mevcuttur. Bunlara ek olarak "ses çıkarmamak", "sesini yükseltmek", "ses vermek", "ses getirmek", "sesini kesmek", ses etmek" gibi birleşik fiillerde de kullanılır.

Celse eş anlamlısı nedir? Celse eş anlamlısı nedir?

Ses kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ses eş anlamlısı olan iki tane kelime vardır. Bu kelimeler sesle aynı anlamı taşıdığı için cümle içinde ses yerine kullanılabilir. Sesin eş anlamlısı kelimeler de dilimizde ses kadar sık kullanılan kelimelerdir. Sesin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Seda
  • Ün
Farklı eş anlamlısı nedir? Farklı eş anlamlısı nedir?

Sesin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sesin eş anlamlılarıyla ilgili birçok örnek cümle kurulabilir. Ses kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır:

  • Dün okuldan sedasız bir şekilde ayrılıp gitmişti.
  • Yüksek sedayla bağırdığı zaman ne yapacağımı şaşırıyorum.
  • Avlanırken ben bâzımı kaçırdım / Ün ettim ünüme getiremedim.
  • Dün onu gördüğümde hafif bir ağlama sedası geliyordu.
  • Benim kahkahalarım ona matem ünü gibi gelirdi.
  • Sedasındaki yalnızlığı kapmamak biraz aptallıktı.
  • Kendi hakları uğruna yüksek bir ünle bağırıyor, ortalıkta yaygara çıkarıyordu.
Alfabe eş anlamlısı nedir? Alfabe eş anlamlısı nedir?

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