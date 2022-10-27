Ses eş anlamlısı nedir? Ses kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ses kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Yansıma bir sözcüktür ve bu yolla türetilmiştir. Eski Türkçede olmayan ses kelimesi, Batı Türkçesinde türeyen ses taklidi olduğu düşünülmektedir. Eski zamanlarda ses kelimesi yerine ün kelimesi tercih ediliyordu. Türk Dil Kurumuna göre ses kelimesinin anlamları:

Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün

Akciğerlerden gelen havanın ses yolunda oluşturduğu titreşim

Duygu ve düşünce

Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki

Aralarında uyum bulunan titreşimler

Ses sözcüğünün içinde geçtiği "ses bilimi", "ses dalgası", "ses yitimi", "kafa sesi", "ses yönetmeni" gibi birleşik kelimeler de mevcuttur. Bunlara ek olarak "ses çıkarmamak", "sesini yükseltmek", "ses vermek", "ses getirmek", "sesini kesmek", ses etmek" gibi birleşik fiillerde de kullanılır.

Ses kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ses eş anlamlısı olan iki tane kelime vardır. Bu kelimeler sesle aynı anlamı taşıdığı için cümle içinde ses yerine kullanılabilir. Sesin eş anlamlısı kelimeler de dilimizde ses kadar sık kullanılan kelimelerdir. Sesin eş anlamlısı olan kelimeler:

Seda

Ün

Sesin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sesin eş anlamlılarıyla ilgili birçok örnek cümle kurulabilir. Ses kelimesinin eş anlamı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler aşağıdaki listede yer almaktadır: