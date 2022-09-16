Celse eş anlamlısı nedir? Celse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Celse kelimesinin etimolojisine baktığımızda Arapça kökenli olduğunu görürüz. Arapça "cls" kökünden gelen ve oturum anlamına gelen "calca(t)" kelimesinden alıntıdır. 1500'lü yıllardan beri dilimizde olan celse kelimesi genellikle "meclis veya toplantılarda olan oturum" anlamında kullanılır. Günümüzde ise celse kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "oturum" şeklindedir.
Oturum kelimesinin anlamını incelediğimizde celsenin anlamı için şunu söyleyebiliriz: "Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri." Celse kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:
Celse kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "oturum" kelimesidir.
Celsenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:
Genç adam girdiği oturumda fenalaşınca salona ekipler geldi.