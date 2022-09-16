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Celse eş anlamlısı nedir? Celse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

16.09.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarihten bugüne pek çok dille alışverişte bulunmuştur. Türkçe ve Arapça tarih boyunca kültürel, sosyal, ekonomik ve politik gibi alanlarla çeşitli etkileşime girmiştir. Bu etkileşimler sonucunda iki dilin de kelime haznesine yeni kelimeler girmiştir. Celse kelimesi de Arapça ile etkileşim sonucunda dilimize girmiştir. Peki, celse kelimesinin eş anlamı nedir?

Celse eş anlamlısı nedir? Celse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Celse kelimesinin etimolojisine baktığımızda Arapça kökenli olduğunu görürüz. Arapça "cls" kökünden gelen ve oturum anlamına gelen "calca(t)" kelimesinden alıntıdır. 1500'lü yıllardan beri dilimizde olan celse kelimesi genellikle "meclis veya toplantılarda olan oturum" anlamında kullanılır. Günümüzde ise celse kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "oturum" şeklindedir.

Oturum kelimesinin anlamını incelediğimizde celsenin anlamı için şunu söyleyebiliriz: "Bir meclis veya kurulun çözümlenmesi gereken sorunları tartışmak için yaptığı birleşimlerden her biri." Celse kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Mahkeme tek celsede bittiğinde herkes rahatlamıştı.
  • Bu işi tek celsede bitirip yolumuza bakıyoruz.
  • Bir ay sonraki celsede de yeniden aynı konumda bulunacağını dile getirdi.
  • Yıllardır süren celse gerçekleşen son anda mahkeme kararıyla sonlanmıştı.
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Celsenin eş anlamlısı nedir?

Celse kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük "oturum" kelimesidir.

Celsenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Celsenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler kurmak gerekirse:

Genç adam girdiği oturumda fenalaşınca salona ekipler geldi.

  • Bu oturumda istediğimiz gibi olmadı ama ikincinin lehimizde çözümlenmesi için her şeyi yapacağım, merak etme.
  • Birinci oturum bizim aleyhimizde sonuçlandıktan sonra avukatla görüşmeye gitmiştik.
  • Avukat birkaç oturum sonra bu işin biteceğini söyleyip duruyordu.
  • Gelecek oturumun nihayetinde oyumu galiba Fehmi'ye vereceğim.
  • Bütün bunlar oturmumdaki salonun gözünde pazarlama taktiği ama aslında bir acındırma, kandırmacaydı.
  • Girdiği oturum lehinde sonuçlanınca ilk uçakla ailesinin yanına gitti.
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