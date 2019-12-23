Sessiz katile uykuda yakalanmayın

Karbonmonoksit zehirlenmelerinin her yıl onlarca insanın ölümüne, kalıcı hasarlara ve sakatlıklara sebebiyet verdiğinin altını çizen Kaşıkcı, “Halk arasında sessiz katil olarak da bilinen, rengi ve kokusu bulunmayan karbonmonoksit gazının yüksek seviyede alınması birkaç dakika içinde ölüme sebep olmaktadır. Bu yüzden İnsanlar zehirlendiğinin farkına bile varmadan bir daha uyanamayacakları bir uykuya dalmaktadırlar” dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınacak tedbirlerin basit fakat hayatî derecede önemli olduğunu belirten Kaşıkcı, “Lodoslu havalarda sıcaklık enverziyonu dediğimiz hava olayı sebebiyle yükseklik arttıkça sıcaklık da azalması gerekirken artar. Bu durumda çökme eğilimi gösteren sıcak hava bacaların üzerinde tıkaç etkisi gösterir. Karbonmonoksit gazı bacadan atılamaz ve eve dolar. Tedbir olarak, kesinlikle lodoslu havalarda soba ve kombilerin yakılmaması gerekmektedir. Isıtıcıların bulunduğu kapalı mekânlardaki menfezler, ortama oksijen girmesini sağlayarak karbonmonoksit oluşumunu engeller. Hanelerde yapılan araştırmalar, evlerin çoğunda menfezlerin gazete veya naylonla kapatıldığını gösteriyor. Bu durum, ölüme davetiye çıkarmaktadır” şeklinde konuştu.