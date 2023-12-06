Sessiz sedasız evlenmişti! Gülcemal'in yıldızı Murat Ünalmış'tan balayı pozları

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği 'Demir Yaman' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Murat Ünalmış son olarak Melis Sezen ile başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmıştı.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve karizmasıyla sık sık adından söz ettiren ünlü isim iki ay öncede sessiz sedasız evlenmişti. Üç yıldır birlikte olduğu Bulgar kökenli Albena İlieva (Nutiye Akar) ile nikah masasına oturan çiftin düğün törenine aile dostları ve yakın çevresi katılmıştı.

Murat Ünalmış'tan balayı pozları geldi. Ünlü ismin eşi ile pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünalmış'ın pozlarına; 'Maşallah size', 'Çok yakışıyorsunuz', 'Harika görünüyorsunuz', 'Maşallah diyelim' gibi yorumlar yapıldı.





