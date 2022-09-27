Sessizliğinin sebebini açıklayan İrem Derici'nin 'hastalık' paylaşımı korkuttu! "Ağır geçiriyorum"

Sevilen sanatçı İrem Derici, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sarı elbiseli ve derin göğüs dekolteli pozuyla konuşulan sanatçı, birkaç günlük sessizliğinin sebebini takipçileriyle paylaştı.

İREM DERİCİ'NİN "HASTALIK" PAYLAŞIMI KORKUTTU!

34 yaşındaki ünlü şarkıcı, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaşmış ve paylaşımlarına takipçilerinden binlerce yağmıştı.

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli bikinili paylaşımıyla dikkat çeken şarkıcı, takipçilerini yine büyülmemişti.

"AĞIR BİR ORTA KULAK İLTİHABI GEÇİRİYORUM"

Ünlü isim bu kez uzun süren sessizliğinin sebebini açıkladı. "Sesin soluğun neden çıkmıyor iki gündür diye soran çok. Ağır bir orta kulak iltihabı geçiriyorum." diyerek rahatsızlığını duyuran isim "Ateşim yüksek." diyerek korkuttu.

"HASTANLIK BAHANESİYLE DİNLENMEK İYİ GELİYOR"

"Birkaç güne toplarım kendimi" şeklinde söze devam eden sanatçı "Ama cidden hastalık bahanesiyle bile dinlenmek iyi geliyor. 1.67'lik betonunuz Ekim'le beraber estirmeye devam edecek." diyerek konserlerine devam edeceğinin sinyalini verdi.



