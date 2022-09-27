MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sessizliğinin sebebini açıklayan İrem Derici'nin 'hastalık' paylaşımı korkuttu! "Ağır geçiriyorum"

Sessizliğinin sebebini açıklayan İrem Derici'nin 'hastalık' paylaşımı korkuttu! "Ağır geçiriyorum"

27.09.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici konserlerine devam ederken, sosyal medya paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelmeyi sürdürüyor. Son dönemde iddialı ve cüretkar pozlarıyla dikkat çeken Derici, bu kez hastalık haberiyle sevenlerini korkuttu.

Sessizliğinin sebebini açıklayan İrem Derici'nin 'hastalık' paylaşımı korkuttu! "Ağır geçiriyorum"

Sevilen sanatçı İrem Derici, sosyal medyada aktifliğine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sarı elbiseli ve derin göğüs dekolteli pozuyla konuşulan sanatçı, birkaç günlük sessizliğinin sebebini takipçileriyle paylaştı.

İREM DERİCİ'NİN "HASTALIK" PAYLAŞIMI KORKUTTU!

34 yaşındaki ünlü şarkıcı, konserinde çekilen fotoğrafları hesabından arka arkaya paylaşmış ve paylaşımlarına takipçilerinden binlerce yağmıştı.

sdrfgthdf

Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli bikinili paylaşımıyla dikkat çeken şarkıcı, takipçilerini yine büyülmemişti.

"AĞIR BİR ORTA KULAK İLTİHABI GEÇİRİYORUM"

Ünlü isim bu kez uzun süren sessizliğinin sebebini açıkladı. "Sesin soluğun neden çıkmıyor iki gündür diye soran çok. Ağır bir orta kulak iltihabı geçiriyorum." diyerek rahatsızlığını duyuran isim "Ateşim yüksek." diyerek korkuttu.

irem11111

"HASTANLIK BAHANESİYLE DİNLENMEK İYİ GELİYOR"

"Birkaç güne toplarım kendimi" şeklinde söze devam eden sanatçı "Ama cidden hastalık bahanesiyle bile dinlenmek iyi geliyor. 1.67'lik betonunuz Ekim'le beraber estirmeye devam edecek." diyerek konserlerine devam edeceğinin sinyalini verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daracık elbisesiyle zıpladı! Bomba anlarDaracık elbisesiyle zıpladı! Bomba anlar
Hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...Hamam sahnesi olay oldu! Üzerindeki havluyu çıkarıp...
Yeni aşkıyla öpüşürken yakalandıYeni aşkıyla öpüşürken yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici sosyal medya ünlü şarkıcı yaşında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

SON DAKİKA | Mersin Tece Polisevi'ne terör saldırısı! Bir polis şehit oldu, bir polis yaralandı... İşte bölgeden ilk görüntüler

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Son dakika: Emekli maaşı promosyonunda kritik tarih! İkramiyeler yükseldi... Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Yapılandırma için kritik tarih belli oldu!

Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bunu konuşuyor

Her 6 dakikada 1 gol! Dünya bunu konuşuyor

Emeklilik sistemi değişiyor!

Emeklilik sistemi değişiyor!

İlginizi Çekebilir

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.