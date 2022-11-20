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  4. Sette başka oyuncuyla öpüştüğü ortaya çıkmıştı! Harry Styles ve Olivia Wilde ayrıldı

Sette başka oyuncuyla öpüştüğü ortaya çıkmıştı! Harry Styles ve Olivia Wilde ayrıldı

20.11.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harry Styles'in Olivia Wilde ile ilişkiye başlamadan haftalar önce, film setinde başrol oyuncusu Florence Pugh'u gizlice öptüğü iddiası geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Bu gündem sonrası aynı sette olan Wilde'in ne yapacağı konuşulurken çiftten Harry Styles ve Olivia Wilde çiftinin ayrlık haberi gündeme bomba gibi düştü.

Sette başka oyuncuyla öpüştüğü ortaya çıkmıştı! Harry Styles ve Olivia Wilde ayrıldı

Bir döneme damgasını vuran İngiliz müzik grubu One Direction ile ünlenen ve şimdilerde solo kariyerine devam eden oyuncu ve şarkıcı Harry Styles, Don't Worry Darling filminin setinde Olivia Wilde ile aşk yaşamaya başlamadan hemen önce Florence Pugh ile öpüşmüştü.

İkilinin öpüşme haberi sonrası gözler Olivia Wilde'e çevrilmişti. "Birbirlerine en çok yakışmayan çift" seçilen Harry Styles ve Olivia Wilde çifti, iki yıl süren birlikteliklerini noktaladı.

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Olivia ve Harry çifti, ilişkilerine Harry'nin yoğunluğu sebebiyle son verdi.
Harry Styles'ın hâlâ turda olduğu ve yurt dışına çıkmaya hazırlandığı bir anda, Olivia Wilde'ın Los Angeles'ta kalıp işlerine odaklanmayı istemesi ilişkilerinin sonu oldu.

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"DOSTANE BİR KARAR"

Olivia yaptığı açıklamada "Harry halen turnede ve önümüzdeki günlerde tekrar yurt dışına çıkmak için hazırlanıyor. Ben ise çocuklarıma ve kariyerime odaklanıp Los Angeles'ta kalmayı tercih ediyorum. Harry, toksik erkek izlerinden tamamen yoksun biri. Bir kadına nasıl değer verilmesi gerektiğini çok iyi biliyor. One Direction zamanlarından beri moda ve stil konusunda büyük başarılara imza attı. O tanıdığım en yetenekli insan. Gerçekten fazlasıyla takdir edilmeyi hak ediyor.
Aldığımız ayrılık kararı bütünüyle dostane bir karar" dedi.

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Olivia Wilde Harry Styles

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