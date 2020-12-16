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Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise ateş püskürdü

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 16.12.2020 07:32 | Son Güncelleme:
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Sette küfürler havada uçtu! Tom Cruise ateş püskürdü

Tom Cruise çekimleri devam eden Görevimiz Tehlike 7’nin setinde Covid-19 kurallarına uymayan set çalışanını küfürler ederek azarladı. Yaşananlara oldukça sinirlenen Tom Cruise, sette çalışan herkese kurallara uymamaları durumunda kovulacaklarını söyledi.

Tom Cruise, Görevimiz Tehlike 7’nin setinde Covid-19 protokollerine uygun davranmayan set çalışanını küfür ederek azarladı. The Sun gazetesinde yer alan habere göre; sette çekimleri izlemek için ekran karşısında sosyal mesafeyi umursamadan yan yana duran iki çalışanı gören Tom Cruise çılgına döndü. Onları gören Tom Cruise bağırarak yanlarına gelip; “Eğer bir daha yaptığını görürsem, s...r olup gidersin. Ve bu ekipten herhangi biri bunu yaparsa... Ve sen, bunu bir daha asla yapma." diye bağırdı.

TOM CRUİSE: BİZİM SAYEMİZDE FİLMLER ÇEKİLİYOR

58 yaşındaki Cruise, salgın sırasında film çekmeye devam etmek için gösterilen tüm çabalarının yapılan dikkatsizlik yüzünden risk altında olabileceği konusunda öfkeliydi.

Sözlerine şöyle devam etti: “Bizim sayemizde Hollywood'da filmler çekiyorlar. Binlerce kişi işine devam edebiliyor o....u çocukları. Bu kadar. Özür yok. İşlerinden kovulan, lanet evlerini kaybeden insanlara bunu anlatabilirsiniz. Bu lanet filmi kapatmıyoruz. Anlaşıldı mı? Bir daha görürsem, s......n."

Görevimiz Tehlike 7 setinden dikkat çeken kare! Tom Cruise’u daha önce böyle görmedinizGörevimiz Tehlike 7 setinden dikkat çeken kare! Tom Cruise’u daha önce böyle görmediniz

TOM CRUİSE KURALLARA ÇOK DİKKAT EDİYOR

Serinin son bölümü Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri esnasında patlak veren Covid-19 salgını yüzünden çekimler defalarca sekteye uğradı. Ekim ayında, Tom Cruise ile filmin yönetmeni Christopher McQuarrie kriz görüşmeleri yaptı. İtalya’daki çekimler esnasında 12 kişinin testi pozitif çıkmıştı.

Görevimiz Tehlike 7’nin çekimleri tekrar başladıktan sonra, Cruise şahsen daha fazla gecikme olmamasını sağlamaya çalıştı. Sette sürekli maske takıyor ve kuralları çiğneyenleri sürekli uyarıyor. Hatta oyuncu kadrosu ve mürettebatın tecrit etmesi için eski bir yolcu gemisine kişisel olarak 500.000 sterlin ödedi.

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