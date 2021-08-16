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Sevcan Orhan'ın yeni sevgilisi bakın kimmiş! Aşk pozu

16.08.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan yeni sevgilisiyle gündem oldu. Kafa dergisi yazarlarından Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşayan Orhan aşk paylaşımıyla dikkat çekti.

Sevcan Orhan'ın yeni sevgilisi bakın kimmiş! Aşk pozu

Sevcan Orhan, özel hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu. Orhan, Kafa Dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşıyor.

Gökhan Dağıstanlı, sevgilisiyle çekilmiş aşk pozunu, "Belki de biraz geç rastladım sana. Ama her şey geç gelmiyor mu zaten yurdumuza?" notuyla paylaştı. Sevcan Orhan ise bu paylaşıma "Seni çok seviyorum" yanıtını verdi.

Ekran Alıntısı

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Orhan'ın bu evliliği çok kısa sürmüştü. Ünlü sanatçı, eski futbolcu Hasan Şaş ile yaşadığı aşkla da uzun süre gündemi meşgul etmişti.

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Sevcan Orhan
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