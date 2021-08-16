Sevcan Orhan'ın yeni sevgilisi bakın kimmiş! Aşk pozu

Sevcan Orhan, özel hayatında aradığı mutluluğu sonunda buldu. Orhan, Kafa Dergisi yazarı Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşıyor.

Gökhan Dağıstanlı, sevgilisiyle çekilmiş aşk pozunu, "Belki de biraz geç rastladım sana. Ama her şey geç gelmiyor mu zaten yurdumuza?" notuyla paylaştı. Sevcan Orhan ise bu paylaşıma "Seni çok seviyorum" yanıtını verdi.

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Orhan'ın bu evliliği çok kısa sürmüştü. Ünlü sanatçı, eski futbolcu Hasan Şaş ile yaşadığı aşkla da uzun süre gündemi meşgul etmişti.

