Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat aşk yaşıyor! Yaş farkı olay oldu

1990 yılında dünyaya gelen Sevcan Yaşar hem Türkiye'de hem de dünyada modellik başarısı tescillenmiş bir isim. 1.78 boyunda olan Sevcan Yaşar 62 kilo. 2011 yılında düzenlenen 23. Miss Model Of Turkey birincisi olan Sevcan Yaşar, sonrasında Çin'de düzenlenen Miss Model Of World yarışmasında da birinci oldu.

Sevcan Yaşar 1990 yılında doğdu. 28 yaşında olan Sevcan Yaşar aslen İzmirli. Sevcan Yaşar hem Türkiye'de hem de dünyada modellik başarısı tescillenmiş bir isim.

Sevcan Yaşar'ın sevgilisi Sermiyan Midyat ile arasındaki yaş farkı ise çok konuşuldu. Yaşar ve Midyat arasında 16 yaş fark var.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bir dönem İlyas'ın eşi Esra karakterine hayat veren Sevcan Yaşar'ın Sermiyan Midyat ile yaşadığı aşk sosyal medyaya damga vurdu. Sevcan Yaşar yaptığı paylaşımın altına, "Aile zamanı" notunu düştü. Bu not herkesin aklına "evlendiler mi?" sorusunu getirdi.

Sevcan Yaşar'ın kariyeri ve eğitimi tamamen farklı alanlara yönelmiş durumda. Modellik alanında derece kazanmasına karşın Sevcan Yaşar tercihini oyunculuktan yana kullandı.

Sevcan Yaşar kendisini İSE şu sözlerle tanımlıyor:

“İzmirliyim. Biyoloji bölümünü bitirdim. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde okuyorum. Daha önce 'Aramızda Kalsın', 'Kayıp Şehir' ve 'Böyle Bitmesin' gibi kısa süreli dizilerde rol aldım.

Sevdiğim insanlar için her şeyi yapabilecek duruma gelebiliyorum. Kendimden çok sevdiğim insanları düşünüyorum. Onlara karşı çok korumacı oluyorum. O yüzden ailem için ölebilirim. Ailemde doktorlar, memurlar var; başta benim oyuncu olmama şaşırdılar.

Beni zorlayacak karakterler çok hoşuma gidiyor, beni heyecanlandırıyor. Avukat ya da doktor gibi karakterleri oynamak, beni hiç cezbetmiyor. Zorluklar yaşamış, belki psikolojik sorunları olan birini canlandırmayı çok isterim."

SERMİYAN MİDYAT KİMDİR?

1974 yılında dünyaya gelen Sermiyan Midyat Ankara Çankaya doğumludur. Doğduğu yer Ankara'da 7 sene kalmış daha sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. Daha sonra, Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay gibi ustalarla çalıştı.

2 ayrı oyunda Oyun Atölyesi'nde oyuncu olarak yer aldı. Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.



