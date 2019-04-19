Sevdiklerini şaşırtmak isteyenlere özel anlatıyoruz: Fal kurabiyesi nedir?

Tatlı mesajlar ve şanslı numaralar içeren fal kurabiyeleri Uzakdoğu kültürüne ait olarak bilinse de aslında çıkış noktası Amerika'dır. Popülerleştiği nokta ise Çin lokantaları olmuştur. Orijinal ismi fortuna cookiedir. Anlamı ise ay şeklinde kıtır bir dilek kurabiyesidir.

Ay şeklindeki kurabiyelerin içine notlar ya da şanşlı numaralar yerleştirilir. Kurabiyeler tam orta kısımlarından kırılır. Sonrasında not çıkarılır. Ortadan ikiye ayrılan kurabiye ufalanmaz ya da ezilmez. Malzeme listesi tam da bu duruma göre hazırlanmıştır :)

İçindeki notlar gıda boyasına yakın bir malzemeyle yazılır ve kullanılan kağıtların insan sağlığına zarar vermemesi gerekmektedir. Bu yüzden güvendiğiniz yerlerden şans kurabiyesi almalısınız, aksi halde sağlığınızı tehlikeye atmış olursunuz.

Fal kurabiyelerini yapmak oldukça basittir. Kendi mutfağınızda da pişirmeniz mümkün.

Malzemeler:

1 çay bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

1/2 çay bardağı oda sıcaklığında erimiş tereyağı

3 adet yumurtanın beyazı

Hazırlanışı: