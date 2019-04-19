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Sevdiklerini şaşırtmak isteyenlere özel anlatıyoruz: Fal kurabiyesi nedir?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.04.2019 09:37 | Son Güncelleme

İçinde minik notlar içeren kıtır kurabiyeler, şans ya da fal kurabiyesi olarak adlandırılır. Birden farklı mesajlar içeren bu kurabiyelerin orijinal ismi ise fortune cookie. İşte sevdiklerinize sürpriz yapmanıza yardımcı olacak fal kurabiyesinin detayları...

Sevdiklerini şaşırtmak isteyenlere özel anlatıyoruz: Fal kurabiyesi nedir?

Tatlı mesajlar ve şanslı numaralar içeren fal kurabiyeleri Uzakdoğu kültürüne ait olarak bilinse de aslında çıkış noktası Amerika'dır. Popülerleştiği nokta ise Çin lokantaları olmuştur. Orijinal ismi fortuna cookiedir. Anlamı ise ay şeklinde kıtır bir dilek kurabiyesidir.

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Ay şeklindeki kurabiyelerin içine notlar ya da şanşlı numaralar yerleştirilir. Kurabiyeler tam orta kısımlarından kırılır. Sonrasında not çıkarılır. Ortadan ikiye ayrılan kurabiye ufalanmaz ya da ezilmez. Malzeme listesi tam da bu duruma göre hazırlanmıştır :)

İçindeki notlar gıda boyasına yakın bir malzemeyle yazılır ve kullanılan kağıtların insan sağlığına zarar vermemesi gerekmektedir. Bu yüzden güvendiğiniz yerlerden şans kurabiyesi almalısınız, aksi halde sağlığınızı tehlikeye atmış olursunuz.

Fal kurabiyelerini yapmak oldukça basittir. Kendi mutfağınızda da pişirmeniz mümkün.

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Malzemeler:
1 çay bardağı un
1 çay bardağı pudra şekeri
1/2 çay bardağı oda sıcaklığında erimiş tereyağı
3 adet yumurtanın beyazı

Hazırlanışı:

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Derin bir kap içinde yumurta beyazlarını çırpın. Köpük köpük olacak kıvama getirin.
Kar kıvamına gelen yumurta akına elenmiş un ve pudra şekerini ilave edin.
Üç malzemeyi de iyice karıştırdıktan sonra son olarak oda sıcaklığında erimiş tereyağı da dahil edin ve homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Fırını 180 derecede ısıtmaya bırakın.
Bu esnada fırın avuç içi büyüklüğünde yağlı kağıtlar kesin koyun. Kağıtların üzerine de yayvan olacak şekilde (ama ince) kurabiye hamurundan dökün.
Sonrasında sadece 5 dakika (hamurlar hafif kızarana kadar) pişirin.
Tepsiyi fırından alın ve içine notları ekleyin.
Ardından hızlı bir şekilde kurabiyenin ağzını kapatarak yarım ay şeklini verin.
Sonrasında tekrar 2 dakika daha fırına verebilirsiniz. Bu tercihe bağlıdır.


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