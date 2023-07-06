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Sevenlerinden dua istemişti! Itır Esen'den haber var! "15 gün daha..."

06.07.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın sayılı güzellerinden olan Itır Esen, geçtiğimiz gün sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yatırılmıştı. Bir ameliyat geçiren usta oyuncu sevenlerinden dua istemişti. Itır Esen'in son durumu hakkına son dakika gelişmesi yaşandı.

Sevenlerinden dua istemişti! Itır Esen'den haber var! "15 gün daha..."

Itır Esen, son dönemde sağlık durumu ile konuşuluyor. Yeşilçam'ın aranan oyuncularından olan Esen, sevenlerinden kan bağışı ve dua istemişti. Usta oyuncunun ameliyatının iyi geçtiği fakat bir süre daha hastanede kalacağı açıklandı.

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"Neşeli Günler" filmi ile hafızalarda yer edinen Itır Esen'in, gazeteci Murat Özen'in sosyal medyada yaptığı paylaşımı üzerine ameliyata gireceği öğrenildi.

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Kan bağışı çağrısında bulunulan Itır Esen için sevenleri kan bağışında bulunarak usta oyuncunun isteğini yerine getirmişti.

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Esen'in kızı olan ve aynı zamanda menajerliğini de yapan Nisan Turgul'dan bir açıklama geldi.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Nisan Turgul, ameliyatın başarılı geçtiğini ve Itır Esen'in gün daha hastanede tedavisinin süreceğini ifade etti.

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Itır Esen, oyunculuğunun yanı sıra fanatik Beşiktaş taraftarlığı ile de biliniyor.

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Itır Esen Oyuncu

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