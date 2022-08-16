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Seversin 12. bölüm fragmanı! Seversin son bölümde neler yaşandı?

16.08.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seversin dizisinin fragmanı ve son bölümde yaşananlar merak konusu oldu. Ekranların sevilen dizisi her Çarşamba akşamı 20:00'de Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Kısa sürede izleyicileri kendine hayran bırakan Seversin'in iki fragmanı da yayınlandı. İşte Seversin 12. bölüm fragmanları ve son bölümün özeti...

Başrollerinde Burak Yörük ve İlayda Alişan'ın yer aldığı Seversin dizisi, seyirciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kanal D ekranlarının yeni sezona damgasını vuran dizilerinden biri olan Seversin adlı romantik komedi dizisinin yeni bölüm fragmanları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. İşte Seversin yeni bölüm fragmanları ve son bölüm yaşananlar...

SEVERSİN 12. BÖLÜM FRAGMAN 2

Seversin dizisinin 1. fargmanının ardından gözler 2. fargmana çevrilmişti. Seversin 12. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı.

SEVERSİN 12. BÖLÜM 2. FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

seversin 12

SEVERSİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Ablasının Asya için benim hayatımı çaldı demesi gündeme bomba gibi düşerken Asya ise işi bırakarak eski hayatına dönmeye karar verir. Tüm ailenin düzeni alt üst olurken Bahri ve diğerleri Asya'yı kararından döndürmeye çalışır. Bu süreçte en cesur ve beklenmedik hamle Tolga'dan gelir.

Asya eski çalıştığı mağazaya geri dönerken Tolga'da onu ikna etmek için yanında işe girer. Nazlı ise medyanın ilgisinden memnun ve yeni bir hayata başladığını düşünür fakat işler öyle olmaz.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Burak Yörük İlayda Alişan Seversin dizisi
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