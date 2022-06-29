Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan güzelliğiyle büyüledi!

Son dönemlerin popüler isimlerinden biri olan İlayda Alişan, sosyal medya pozuyla dikkat çekti. Oyuncu kimliğiyle tanınan isim, o pozuyla takipçilerinden yaklaşık 54 bin beğeni aldı.
İlayda Alişan ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.
Kırmızı Oda, Masumiyet, Terapist, Çukur gibi projelerde yer alan Alişan'ın Instagram'da 2.9 milyon takipçisi bulunuyor.
Ünlü oyuncu son olarak, sosyal medya pozuyla gündeme geldi.
İlayda Alişan şimdilerde Seversin adlı komedi dizisinde Asya rolüyle ekranlara geliyor.
Ünlü oyuncu söz konusu dizide Burak Yörük ile başrolü paylaşıyor.
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