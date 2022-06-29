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Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan güzelliğiyle büyüledi!

29.06.2022 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırmızı Oda dizisindeki Süveyda rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan Serkay Tütüncü, Hülya Avşar, Deniz Çakır gibi oyuncuların da rol aldığı Masumiyet dizisinde başrol Ela karakterini canlandırmıştı. Genç oyuncu Alişan, güzelliğiyle göze çarptı.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan güzelliğiyle büyüledi!

Son dönemlerin popüler isimlerinden biri olan İlayda Alişan, sosyal medya pozuyla dikkat çekti. Oyuncu kimliğiyle tanınan isim, o pozuyla takipçilerinden yaklaşık 54 bin beğeni aldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

İlayda Alişan ekranların tanınan yüzlerinden biri oldu.

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan güzelliğiyle büyüledi!

Kırmızı Oda, Masumiyet, Terapist, Çukur gibi projelerde yer alan Alişan'ın Instagram'da 2.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu son olarak, sosyal medya pozuyla gündeme geldi.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan güzelliğiyle büyüledi!

İlayda Alişan şimdilerde Seversin adlı komedi dizisinde Asya rolüyle ekranlara geliyor.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan güzelliğiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu söz konusu dizide Burak Yörük ile başrolü paylaşıyor.

Masumiyet'in Ela'sı İlayda Alişan güzelliğiyle büyüledi!

Seversin dizisinin Asya'sı İlayda Alişan güzelliğiyle büyüledi!

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İlayda Alişan
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