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Sevgili Geçmiş 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İşte Sevgili Geçmiş dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2019 23:10 | Son Güncelleme

Star TV'nin iddialı dizisi Sevgili Geçmiş'in 1. bölümünden 2. fragman yayınlandı. Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen Sevgili Geçmiş ekrana gelmek için gün sayıyor. Sevgili Geçmiş'in 1. bölüm fragmanına Tekin Malik karakterine hayat veren Yurdaer Okur damga vurdu. Peki Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir? Ne zaman başlıyor?

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş, ilk bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı Star TV'de olacak.

Merakla beklenen Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş'in ilk bölümünde Yurdaer Okur, Tekin Malik karakteri ile ekrana gelecek. Performansı ile göz dolduran, başarılı oyuncu Okur’un, İpek (Sevda Erginci) ile olduğu olduğu sahnelerde tansiyon yükselecek.

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Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş soluk soluğa izlenecek hikayesi ile Star ekranlarında seyirci ile buluşacak.
SEVGİLİ GEÇMİŞ'İN KONUSU
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.

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Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
emre kınayın oynadığı hiçbir dizi turması bundan medet ummayın bence
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