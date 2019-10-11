Sevgili Geçmiş 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İşte Sevgili Geçmiş dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş, ilk bölümüyle 25 Ekim Cuma akşamı Star TV'de olacak.

Merakla beklenen Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş'in ilk bölümünde Yurdaer Okur, Tekin Malik karakteri ile ekrana gelecek. Performansı ile göz dolduran, başarılı oyuncu Okur’un, İpek (Sevda Erginci) ile olduğu olduğu sahnelerde tansiyon yükselecek.

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı Sevgili Geçmiş soluk soluğa izlenecek hikayesi ile Star ekranlarında seyirci ile buluşacak.

SEVGİLİ GEÇMİŞ'İN KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.