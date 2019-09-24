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Sevgili Geçmiş dizisinden ilk kareler yayınlandı! Sevgili Geçmiş konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 24.09.2019 21:38 | Son Güncelleme

Star'ın yeni dizisi Sevgili Geçmiş ekrana gelmek için gün sayıyor. Cannes’te düzenlenecek, MIPCOM 2019 fuarında da tanıtılacak olan dizinin MIPCOM'a özel afişi görücüye çıktı. İşte Sevgili Geçmiş dizisi konusu ve oyuncu kadrosu.

Sevgili Geçmiş dizisinden ilk kareler yayınlandı! Sevgili Geçmiş konusu nedir, oyuncuları kimler?

Çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı 'Sevgili Geçmiş' 14 - 17 Ekim 2019 tarihlerinde Cannes’te düzenlenecek, MIPCOM 2019 fuarında yerini alacak.

Birbirinden habersiz üç kardeşin etkileyici ve sürükleyici hikayesini anlatan “Sevgili Geçmiş” üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu ediniyor.

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Yakında Star ekranlarında izleyici ile buluşacak olan 'Sevgili Geçmiş' in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.

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Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, çekimleri İzmir’de gerçekleşen, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı “Sevgili Geçmiş” yakında Star ekranlarında olacak.
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SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU:
Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

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