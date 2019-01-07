'Sevgilimle İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum' demişti! İrem Derici'den jet yanıt

Aşk yaşamaya başladığı dansçısı Ataberk Özdene’nin eski sevgilisi tarafından suçlamalarla karşı karşıya kalan İrem Derici, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla isyan etti. Derici, “Ben neymişim be abi! Onu ayırdı, bunu alıktırdı, sevgilisini çaldı. Perakende satış ürünü mü bu insanlar?” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

YouTube'da 444 bin takipçisi olan Gökçe Yıldırım, dün paylaştığı makyaj videosunda İrem Derici hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yıl İrem Derici'nin dansçısı Ataberk Özdene ile ilişkiye başlayan ve 2018 yılının son aylarında bitiren Yıldırım, son videosunda aldatıldığını iddia etti.

"İREM DERİCİ İLE ALDATILDIM"

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını bunu da kendi kişisel bilgisayarındaki video ve mesajlardan öğrendiğini söyledi.

"İREM İLİŞKİMİZİ BİTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Kötülüğe her zaman iyilikle cevap verdiğini söyleyen ünlü YouTuber, son videosunda aldatılma hikayesini şu sözlerle anlattı: "Bu zamana kadar susmanın her zaman en doğrusu olduğuna inananlardanım. Sosyal medya gördüğünüz haberlerin hepsi doğru. Bunu kimse inkar edemez. Bir ilişki varken yeni bir ilişkiye başlandı ve bunu karşı taraf başlattı, adımı o attı. Aylarca çok uğraştı. Hiçbir şekilde dikkate almıyorduk ama vazgeçmedi. Sonuç olarak da amacına ulaştı.