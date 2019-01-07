TREND

'Sevgilimle İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum' demişti! İrem Derici'den jet yanıt

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 07.01.2019 15:18 | Son Güncelleme

Eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını iddia eden sosyal medya fenomeni Gökçe Yıldırım, ‘İrem sevgilimi elde etmek için çok uğraştı’ dedi. Derici'den bu sözlere yanıt geldi.

'Sevgilimle İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum' demişti! İrem Derici'den jet yanıt

Aşk yaşamaya başladığı dansçısı Ataberk Özdene’nin eski sevgilisi tarafından suçlamalarla karşı karşıya kalan İrem Derici, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla isyan etti. Derici, “Ben neymişim be abi! Onu ayırdı, bunu alıktırdı, sevgilisini çaldı. Perakende satış ürünü mü bu insanlar?” ifadelerini kullandı.

resim-144420QU

NE OLMUŞTU?

YouTube'da 444 bin takipçisi olan Gökçe Yıldırım, dün paylaştığı makyaj videosunda İrem Derici hakkında magazin gündemine bomba gibi düşecek açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz yıl İrem Derici'nin dansçısı Ataberk Özdene ile ilişkiye başlayan ve 2018 yılının son aylarında bitiren Yıldırım, son videosunda aldatıldığını iddia etti.

"İREM DERİCİ İLE ALDATILDIM"

Çektiği makyaj videolarıyla tanınan Gökçe Yıldırım, eski sevgilisi Ataberk Özdene'nin kendisini İrem Derici ile aldattığını bunu da kendi kişisel bilgisayarındaki video ve mesajlardan öğrendiğini söyledi.

"İREM İLİŞKİMİZİ BİTİRMEK İÇİN ÇOK UĞRAŞTI"

Kötülüğe her zaman iyilikle cevap verdiğini söyleyen ünlü YouTuber, son videosunda aldatılma hikayesini şu sözlerle anlattı: "Bu zamana kadar susmanın her zaman en doğrusu olduğuna inananlardanım. Sosyal medya gördüğünüz haberlerin hepsi doğru. Bunu kimse inkar edemez. Bir ilişki varken yeni bir ilişkiye başlandı ve bunu karşı taraf başlattı, adımı o attı. Aylarca çok uğraştı. Hiçbir şekilde dikkate almıyorduk ama vazgeçmedi. Sonuç olarak da amacına ulaştı.

"KİŞİSEL BİLGİSAYARIMDA MESAJ VE İĞRENÇ VİDEOLARINI GÖRDÜM"

İnsanlıktan utandığım ve gerçekten iğrenç şeyler görmek zorunda kaldım. Biten ayrılıktan dolayı Allah'ıma şükrediyorum. Bir gün kendi bilgisayarımı açtım ve bilgisayarımda o kişinin (İrem Derici) oturumu açıktı. Her kadında bunu merak eder ve bakar sonuçta ortada bir ihanet var. Ben orada tüm yazışmaları, iğrenç videoları falan her şeyi gördüm ve olayı anladım."

"ALLAH'IN ADALETİNE İNANIYORUM"

İsim vermeden karşı tarafa sitem eder Yıldırım, "Herkes bir gün hak ettiğini yaşar. Bir laf vardı 'Ben affederim ama Allah affetmez. Bu dünya gelip geçici. Allah'ın adaletine çok inanıyorum" dedi.

"İREM, MESAJ ATARAK BENİMLE TANIŞMAK İSTEDİ"

Yaşanan olaydan dolayı yapılan yorumlarda adının geçmesini istemediği için ilk ve son kez açıklama yaptığını söyleyen güzel YouTuber, aldatıldığını öğrenmeden önce İrem Derici'nin kendisine mesaj attığını anlattı.

Özel hayatıyla ilgili yaşanan en komik olayın atılan mesaj olduğunu söyleyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: "O kişi bana mesaj çekti. Mesajda aynen şu şekilde 'Canım, senin şu oynak bizi bir türlü tanıştırmadı biz bir araya gelelim bacım.' beni en çok etkileyen oydu. Şaka gibi ben utanırım. Kızın erkek arkadaşına yürüyorsun ve bir de mesaj atıyorsun."

Gökçe Yıldırım'dan bomba iddia: Sevgilimle İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldumGökçe Yıldırım'dan bomba iddia: Sevgilimle İrem Derici'nin iğrenç videolarını buldum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İREM DERİCİ ataberk özdene gökçe yıldırım ihanet

En Çok Okunan Trend Haberler

'Muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

'Muhalif partiye oy veren kadına toplu tecavüz' iddiası

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı! Suya ekleyin...

Emina kural bozdu! Şaşırtan paylaşım

Emina kural bozdu! Şaşırtan paylaşım

Kıyafetiyle şoke etti! Siz bir de altını görün

Kıyafetiyle şoke etti! Siz bir de altını görün

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Topa tuttu: RTÜK ne işe yarar?

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçti

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güldür Güldür Show yeni sezon tanıtımı yayınlandı!

İşte Güldür Güldür Show'un yeni tanıtımı!

Gökhan Özoğuz elektrik zammını eleştirdi

Elektrik zammını eleştirdi: Korkunç

Burcu Binici dizi setlerine ara verilmesine isyan etti

Setlerin üç hafta ara vermesi hiç normal değil

76. Altın Küre Ödül Töreni'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Kıyafetiyle şoke etti! Siz bir de altını görün

Emina Jahovic kural bozdu! Sadettin Saran paylaşımı

Emina kural bozdu! Şaşırtan paylaşım

Ünlü oyuncu Mine Tugay yoga videosunu paylaştı

Mine Tugay'ın yoga videosu Instagram'ı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.