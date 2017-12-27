MAGAZİN

Sevgilisi Arda Turan'a şart koştu

MAGAZİN HABERLERİ | 27.12.2017 11:58 | Son Güncelleme 4 saat önce

Bir ayrılıp bir barışan küskün sevgililer Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, bu kez evlilik şartı ile bir araya geldi. İkilinin yakın zamanda evlilik ile ilgili resmi tarihi açıklayacakları duyuruldu.

Sevgilisi Arda Turan'a şart koştu

Yaklaşık bir buçuk yıldır bir barışıp bir ayrılan ancak birbirindne kopamayan Arda Turan-Aslıhan Doğan çifti, bu kez evlilik şartı ile bir araya geldi. Uzun aradan sonra Bebek Koru Kahvesi'nde objektiflere takılan çift, soğuk havada sıcak kahvelerini yudumladıktan sonra birlikte sinemaya gitti. Sinema sonrası ise bir mağazaya uğrayıp birbirlerine hediye alan Arda Turan ile Aslıhan Doğan'a Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin eşlik etti. Sevgilisi ve arkadaşıyla muhabirlere poz veren Arda Turan'ın, "Güzel bir aile pozu çekin arkadaşlar" sözleri dikkat çekti.

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MÜSTAKBEL KAYINPEDERİ VE KAYINVALİDESİYLE BİRLİKTEYDİ

Ünlü futbolcu geçen günlerde sevgilisinin kardeşinin doğum günü partisine katılmış, müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesiyle bir araya gelmiş ve dikkatleri ikili üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra evlilik tarihi belirlemeye çalışan başarılı futbolcunun Beşiktaş'a geleceği konuşulanlar arasında. Bu sebeple Arda Turan'ın menajeri şöyle bir açıklama yaptı: "Beş gündür tatildeyim. Olaylardan haberim var. Ne ben, ne de Arda Turan Beşiktaş ile hiçbir şekilde görüşmedik."

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