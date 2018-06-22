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Sevgilisi dünyanın en yakışıklı 100 erkeği arasında

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin’in dünyanın en yakışıklı 100 erkeği arasında gösterilmesine ‘Gurur verici’ yorumunu yaptı. Bürsin ise ‘Dünyanın en güzel kadını’ sözleriyle karşılık verdi

Sevgilisi dünyanın en yakışıklı 100 erkeği arasında

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin birbirlerini yere göğe sığdıramadı. HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre Sarıkaya, katıldığı Magnum’un partisinde aşka geldi.

Sevgilisinin ABD menşeli bir internet sitesinin yaptığı ankette dünyanın en yakışıklı erkekler arasında gösterilmesini “Kerem’in ilk 100’e girmesi çok gurur verici. Türkiye’nin erkekleri ilgi çekiyor. Çok güzel bir şey. Herkesin gönlü nereye gitmek isterse oraya gitsin” sözleriyle yorumladı.

Partiye katılan Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya’nın kendisi hakkında sarf ettiği sözlere kayıtsız kalmadı. Bürsin, Sarıkaya hakkında “Anket sonuçları tabii ki beni mutlu etti. En yakışıklı 100 erkek arasında mıyım bilmiyorum ama Serenay, dünyanın en güzel kadını” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Serenay Sarıkaya kerem bürsin

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