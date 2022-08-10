Sevgilisi için o sektöre girmişti! Aldatıldığını öğrenince...

Yetişkin içerik modelliği yaparak binlerce sterlin kazanan Meksika, Tulum'da bulunan Chestnut'tan Lola Tessa, onu bu sektöre başlatan şeyin eski erkek arkadaşının 24.500 sterlin değerindeki borcu olduğunu açıkladı. Bu büyük fedakarlığının ardından aldatıldığını öğrenen güzel yıldız yaşadıklarını anlattı.

YOLUNDA GİTMİYORDU

İlişkisinde bir şeylerin yolunda gitmediğini hisseden Lola, ismini açıklamak istemeyen erkek arkadaşının içinde bulunduğu kötü hali borçlarına bağladı. Eğer bu sorun çözülürse ilişkilerinin de düzeleceğini düşünen genç kadın, bir çözüm bulmak istedi.

İKİ HAFTADA KAZANÇ SAĞLADI

Fikri erkek arkadaşının hoşuna gitmese de Lola, yetişkin içerik modelliği yapmaya başladı ve iki hafta gibi kısa sürede beraber yaşadıkları evin stüdyoya çevirdiği bir odasında fotoğraflarını çekerek iyi paralar kazandı.

ALDATILIYORDU

Kazancını kendisine harcamak yerine borçlarını kapaması için erkek arkadaşına veren genç kadın, ne yazık ki erkek arkadaşının telefonunda gördüğü mesajlar sayesinde aldatıldığını fark etti. Tam o esnada sevgilisi, Lola'nın 12.000 sterlin değerindeki aracıyla kaza yapmakla meşguldu.

''İNSANLAR HATA YAPAR''

Olayların ardından Lola, kalçasına cinsellikleriyle ilgili bir dövme yaptıracak kadar sevdiği erkek arkadaşıyla ilişkisini sonlandırdı. O zamandan beri yetişkin içerik modelliğini tam zamanlı bir işe dönüştüren genç kadın, şimdi çok daha iyi bir hayatı olduğunu söyledi. Hala kendisine 20.000 dolar borcu olan erkek arkadaşını ise suçlamadığını belirten Lola ''İkimiz de gençtik ve insanlar hata yaparlar.'' diye açıkladı.



