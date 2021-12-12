Sevgilisi paylaştı! Ebrar Karakurt'un renkli tulumu olay oldu

Igor Gorgonzola Novara takımına transfer olan milli voleybolcumuz Ebrar Karakurt hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Ebrar Karakurt'un kız arkadaşının yaptığı paylaşım herkesi güldürdü.

İtalya'da kız arkadaşı ile birlikte yaşayan Ebrar Karakurt Noel paylaşımlarıyla dikkat çekerken ilginç bir kostüm denemesi yaptı. Sevgilisinin isteğiyle unicornlu tulum giyen Ebrar'ı görenler beğeni yağdırdı.

Benzer tulumu Ebrar'ın sevgilisi İmge de giydi ve paylaştı. Genç kadın paylaşıma ise "Herkesin kombinine laf yaptıktan sonra yaptığım kombin" notunu düştü.

Ebrar Karakurt bu paylaşımı sosyal medyasında paylaştıktan sonra ise Türkiye'de en çok aranan ikinci isim olduğunu öğrendi. Karakurt bu haberi de "Tam benlik hareket" notuyla paylaştı.



