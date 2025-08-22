Sevgilisinden ayrıldı, paraşütünü açmadı! Bile bile ölüme atladı

4 bin 600 metre yükseklikten atlayan tecrübeli paraşütçü Jade Damarell’in kasıtlı olarak paraşütünü açmadığı öğrenildi.

ÖLÜMÜ İNTİHAR OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Adli tabip Leslie Hamilton, genç kadının erkek arkadaşıyla ilişkisini bitirdikten sadece bir gün sonra kasıtlı olarak ölümcül atlayışı gerçekleştirdiğini doğruladı. Tecrübeli paraşütçünün ölümü resmi kayıtlara intihar olarak geçti.

Damarell'in son atlayışında ana paraşütünü bilerek açmadığını ve bir paraşütçünün belli bir irtifa ve hızda paraşütü açamadığı durumlarda paraşütü otomatik olarak açmak üzere tasarlanmış bir cihazı kapattığını söyledi.