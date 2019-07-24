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Dehşet! Sevgilisini arabadan attı, metrelerce sürükledi

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GÜNDEM  | 24.07.2019 21:03 | Son Güncelleme

İstanbul Eyüpsultan’da arabadan attığı sevgilisinin taksinin kapı koluna asılmasına sinirlenen şahıs gaza yüklenince kadın metrelerce yerde sürüklendi. Olay yerinden kaçan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Dehşet! Sevgilisini arabadan attı, metrelerce sürükledi

Olay, Eyüpsultan D-100 otoban yolu Göktürk mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında gönül ilişkisi olan Abdülaziz Ö. ile Filistin uyruklu Walaaml A., Abdülaziz Ö.’nün kullandığı ticari taksi içerisinde buluştu. Kısa süre içerisinde Abdülaziz Ö. ile Walaaml A. arasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Abdülaziz Ö., Walaaml A.’yı taksiden indirdi. Taksiden indirilmesine sinirlenen Walaaml A., taksinin kapı kolunu zorlayarak içeriye girmeye çalıştı. Duruma sinirlenen Abdülaziz Ö. ise Filistinli Walaaml A.’nın kapı koluna asılmasına aldırış etmeyerek gaza yüklendi. Israrla kapının kolunu bırakmayan Walaaml A. yere düşerek metrelerce sürüklendi. Kadının yerde sürüklenmesine aldırış etmeyen Abdülaziz Ö., hızla olay yerinden uzaklaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis elini sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde sürüklenen Walaaml A.’ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Walaaml A.’yı arabasıyla yerde sürükleyen Abdülaziz Ö. ise Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (İHA)

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