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Sevgilisini başından vurarak öldürdü, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2020 23:11 | Son Güncelleme

Konya'da yevmiyelik işlerde çalışan Afganistan uyruklu Raz Muhammed Ahmedi, tartıştığı sevgilisi Zahra Rahmani'yi (28) tüfekle başına ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tüfekle kendi kafasına ateş edip intihar etti.

Sevgilisini başından vurarak öldürdü, intihar etti

Olay, bugün saat 20.30 sıralarında merkez Sarı Yakup Mahallesi Ütücü Sokakta meydana geldi. Eşinden boşanan 2 çocuk annesi Zahra Rahmani'nin sevgilisi Raz Muhammed Ahmedi, akşam saatlerinde eve geldi. İki sevgili belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmedi, yanında getirdiği dipçiksiz av tüfeğiyle Rahmani'nin başına ateş etti. Genç kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Ahmedi bu kez başına dayadığı silahı ateşledi.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sırasında evde bulunan Zara Rahmani'nin ev arkadaşı Zahra Özbek, Rahmani'nin 2 çocuğunu alıp, dışarı çıkarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Rahmani ve Ahmedi'nin öldüğü belirledi. İki kişinin cansız bedeni otopsi için Konya Numune Hastanesi Morguna kaldırıldı. (DHA)


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