Sevgilisini başka bir kadınla yakalamış ortalığı birbirine katmıştı... Aycan Yanaç sevgilisiyle yeniden mi barıştı! O paylaşım kafaları karıştırdı

2020 ve 2022 yılları arasında Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Yarışmadan sonra zayıfladığı görülen Yanaç'ın dudaklarına da estetik yaptırdığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Yanaç, geçtiğimiz günlerde sevgilisi tarafından ihanete uğradığını öğrenmiş ve Ortaköy'de bir gece kulübünü basarak ortalığı birbirine katmıştı.

İhaneti gözleriyle gören eski Survivor'ın eski yarışmacısı, sevgilisine tokat atarak bu ilişkiyi tamamen bitirdiğini söylemişti.

Aradan geçen zamanın ardından Aycan Yanaç'ın Instagram hesabında gül paylaşımları yapması dikkat çekti.

Gül kutularında ise Yanaç'ın adının yazması dikkat çeken başka bir detaydı. Sosyal medyada konuyla ilgili yorum yağarken Yanaç'ın eski sevgilisi Zeyd Günay ile yeniden barışıp barışmadığını merak konusu oldu.

"DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ KİŞİ DEĞİL"

Kendisi gelen mesajların ardından açıklama yapan Yanaç, böyle bir durum olmadığını söyledi.

Ünlü isim yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Merakınızı gidermek için düşündüğünüz kişi değil... Sadece bu süreçte bana destek olan güzel insanlara teşekkür ediyorum."







