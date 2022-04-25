Sevgilisini kazada kaybetmişti! Eski Hepsi grubu üyesi Gülçin Ergül'den güzel haber

Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül'ün sevgilisi geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetmişti. Balıkesir'de tır ile çarpışan otomobilde bulunan şarkıcı Gülçin Ergül'ün yaralandığı kazada hayatını kaybeden 53 yaşındaki sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı İzmir'de son yolculuğuna uğurlanmıştı.

GÜLÇİN ERGÜL'DEN GÜZEL HABER GELDİ!

Ünlü şarkıcı Gülçin Ergül, yaşadığı acı olay sonrası dinlenme ve terapi süreci geçirmişti. Sıklıkla meditasyon ve doğa yürüyüşleri yaptığı bilinen Ergül'den yeni bir çalışma haberi geldi.

"GÖKYÜZÜ ÇAĞIRDI AŞKI" YAKINDA GELİYOR

Ergül, son olarak "Gökyüzü Çağırdı Aşkı" isimli yeni single çalışmasının müjdesini verdi. Parçanın sözü ve müziği Genco Ecer'e ait ve düzenlemesi ise başarılı genç aranjör Metehan Köseoğlu'na ait.

AŞKINI GÖKYÜZÜNE UĞURLAYAN BİR SEVGİLİ ANLATILACAK

Klibin ve şarkının konusunda ise Gülçin Ergül'ün yaşadığı acı olaydan esinlenildi. Aşkını gökyüzüne uğurlayan bir sevgilinin hikayesinin anlatıldığı şarkının klibinin yönetmenliğini ise ödüllü yönetmen Ahmet Can Tekin üstlendi.

Ergül'ün yeni single çalışması "Gökyüzü Çağırdı Aşkı", 29 Nisan 2022 Cuma gününde yayında olacak.





