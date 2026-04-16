Sevgilisini taciz edip tüm vücuduna adını kazıdı! Cinsel organına...

Yaşadığı korkunç olayla gündeme gelen 52 yaşındaki kadın, eski sevgilisinin kendisine yaşattığı kabusu anlattı. İddiaya göre adam, kadını taciz edip vücuduna zorla kendi adını ve “sahibim” anlamına gelen ifadeleri dövme olarak kazıdı.

YÜZÜNE KADAR DÖVME YAPTI

Kadının anlatımına göre eski sevgilisi, internetten aldığı ucuz bir dövme makinesiyle yüzü dahil birçok bölgesine yazılar yazdı. Hatta kadının cinsel organına bile dövme yaptığı iddia edildi.

“ZAMANLA ŞİDDET ARTTI”

Olayla ilgili konuşan bir yardım kuruluşu yetkilisi, adamın zamanla tehdit, takip ve baskıyı artırdığını belirtti. Kadının yaşadığı travma nedeniyle kendini savunamaz hale geldiği ifade edildi.

SİLDİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Yaşadığı kabusun ardından dövmeleri sildirmek için tedaviye başlayan kadın, acılı ve maliyetli bir süreçten geçiyor.

Ayrıca kadın, şikayetçi olmasına rağmen eski sevgilisinin serbest kaldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Olayın kanıtlanmasının zor olduğu, şüphelinin “rızası vardı” savunması yaptığı öğrenildi.