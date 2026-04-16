Sevgilisini taciz edip tüm vücuduna adını kazıdı! Cinsel organına...

Eski sevgilisi tarafından vücudunun birçok yerine zorla dövme yapıldığını iddia eden 52 yaşındaki kadın, yaşadığı dehşeti anlattı. Yüzüne kadar yazılar kazındığını belirten kadın, dövmeleri sildirmek için tedaviye başladı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Yaşadığı korkunç olayla gündeme gelen 52 yaşındaki kadın, eski sevgilisinin kendisine yaşattığı kabusu anlattı. İddiaya göre adam, kadını taciz edip vücuduna zorla kendi adını ve “sahibim” anlamına gelen ifadeleri dövme olarak kazıdı.

YÜZÜNE KADAR DÖVME YAPTI

Kadının anlatımına göre eski sevgilisi, internetten aldığı ucuz bir dövme makinesiyle yüzü dahil birçok bölgesine yazılar yazdı. Hatta kadının cinsel organına bile dövme yaptığı iddia edildi.

“ZAMANLA ŞİDDET ARTTI”

Olayla ilgili konuşan bir yardım kuruluşu yetkilisi, adamın zamanla tehdit, takip ve baskıyı artırdığını belirtti. Kadının yaşadığı travma nedeniyle kendini savunamaz hale geldiği ifade edildi.

SİLDİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Yaşadığı kabusun ardından dövmeleri sildirmek için tedaviye başlayan kadın, acılı ve maliyetli bir süreçten geçiyor.

Ayrıca kadın, şikayetçi olmasına rağmen eski sevgilisinin serbest kaldığını belirterek duruma tepki gösterdi. Olayın kanıtlanmasının zor olduğu, şüphelinin “rızası vardı” savunması yaptığı öğrenildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekrar tekrar kullananlara çöpe atın uyarısı!Tekrar tekrar kullananlara çöpe atın uyarısı!
Mayın sandılar hazine çıktı: 2.000 yıllık kargoMayın sandılar hazine çıktı: 2.000 yıllık kargo

En Çok Okunan Trend Haberler
WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

WhatsApp profilindeki Elliot Rodger detayı dikkat çekti

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Bilgisayarında 'saldırı planı' bulundu

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Ünlü oyuncunun mesajları ifşa oldu! 200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı

Sadece onlara yaptırım yok!

Sadece onlara yaptırım yok!

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

