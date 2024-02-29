Sevgilisinin 'en yakın arkadaşım' diye tanıttığı kadın sevgilisi çıktı! Aldatılan kadın sosyal medyadan ifşa etti..."Bu nasıl bir yüzsüzlük"

Ayrıldığı sevgilisinin bir kız arkadaşının kendisine mesaj atarak sevgili olduklarını söylemesi üzerine aldatıldığından şüphelenen Tuğba isminde bir TikTok kullanıcısı erkek arkadaşının ihanetiyle yüzleştiği anları anlattı.

Sevgilisiyle ilişkisinin mükemmel bir şekilde gittiğini ancak ayrıldıktan sonra öğrendikleri karşısına şaşkına döndüğünü ifade eden Tuğba isimli kadın, "Dışarıdan baktığınızda imreneceğiniz keşke benim de böyle bir ilişkim olsun diyeceğiniz bir ilişki içindeydim. Partnerimin tek sıkıntısı aşırı kıskanç ve kısıtlayıcı olmasıydı. İlişki o kadar mükemmeldi ki ben buna bile göz yumdum. 3 yılın ardından içime bir soğukluk girdi ve ayrıldık. Bir gün iş görüşmesi için hazırlanıyorum Intagram'dan bir mesaj geldi. Kız mesajda 'Bizim bir ilişkimiz var. Senin sevgili olduğunu biliyorum. Ben yakın arkadaşıydım' yazıyordu. Bana en yakın arkadaşım diye tanıttığı kız sevgilisiymiş" dedi.

Kendisinin daha önce bilmediği hesabı fark edip, sevgilisinin de şifrelerini bildiği için hesaba girmeyi başaran kadın, "Bana memlekete gidiyorum dediği süreçte kızlarla tatile çıkmalar falan. Buna ait birkaç hesap daha buldum. Kızlarla yazıştığı mesajları buldum" diye konuştu.







