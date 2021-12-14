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Sevgilisinin ihanetini ortaya çıkarttı! Fotoğraf karesindeki detay aldatılmayı ele verdi

14.12.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde ikili ilişkilerin en büyük problemi ihanet olmaya başladı. Sevgilisinin kendisini aldattığını düşünen bir kadını onu takip etti ve sonunda ihaneti belgelemeyi başardı. Yaşadığı deneyimi ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Sevgilisinin ihanetini ortaya çıkarttı! Fotoğraf karesindeki detay aldatılmayı ele verdi

‘Sp00pybeans’ kullanıcı adını kullanan bir kadın, sevgilisinin ihanetini öğrendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç kadın evdeyken sevgilisi iş arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istediğini söyledi. Dışarıda bulunduğu saat boyunca sevgilisiyle mesajlaşan adam sabah 6’da bir otel odası tutacağını söyledi. Kendisini dinlenmek için otelde kalacağını ifade eden adam, sevgilisinin kuşkularını uyandırdı.

‘Sp00pybeans’ isimli genç kadın sevgilisi eve döndüğünde otel odası tutmasının nedenini sordu. Adam onu aldatmadığını kanıtlamak için bir fotoğraf gösterdi. Genç adam “Seni aldatmıyorum işte kanıtı” diyerek otel odasını çektiği bir fotoğrafını sevgilisine uzattı. Ancak, tüm izlerini tam olarak örtmediği için gerçek ortaya çıktı.

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“FOTOĞRAFI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE İNCELEDİM”

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Genç kadın fotoğrafa baktığında ise sol üst köşede tek başına duran bir kadın çantası olduğunu fark etti. Kadın, olaydan kısa bir süre sonra erkek arkadaşından ayrıldı. Sosyal medya kullanıcıları ise aldatma hikâyesine büyük ilgi gösterdi. Kullanıcılar, ikilinin ilişkisi için “Aldatmıyorum deme ihtiyacını hissetmek gerçekten bir ilişkideki toksik durumu gösteriyor” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma
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