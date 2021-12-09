Bu kadarı filmlerde olur! Kız arkadaşının ailesiyle tanışınca kayınvalidesiyle daha öncesinde ilişkisi olduğunu fark etti

Reddit uygulamasında genç bir adam ismini vermeden yaşadığı ilginç bir durumu anlatarak kullanıcılardan yardım istedi. 2 yıl öncesinde spor salonunda tanıştığı bir kadınla kısa süreli bir ilişkisi olduğundan söz eden adam, bu kadının evlenme teklifi ettiği sevgilisinin annesi olduğunu öğrendiğini anlattı. Bu durumu kız arkadaşına anlatamadığını belirten genç adam, öğrenilmesi durumunda hem kız arkadaşını hem de anne ve babanın evliliğinin biteceğini düşünüyor.

“ONU ÇOK SEVİYORUM”

19 yaşındayken bir spor salonunda kişisel antrenör olarak çalıştığından söz eden genç adam, orada bulunan üyelerden biriyle yakınlaştığını itiraf etti. Kadın için “40 yaşlarındaydı ama 25 gibi duruyordu. Benimle açık açık ilgilendiğini belli etti ve ilişkimiz başladı. Bir süre sonra buna daha fazla devam edemeyeceğini söyleyerek spor salonunu değiştirdi” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 yıldır muhteşem bir ilişkisi olduğunu ifade eden genç adam evlenmeyi düşündüğü kızın ailesiyle tanışmaya gittiğinde hayatının en büyük şaşkınlığını yaşadı. Çünkü sevgilisinin annesi daha önce spor salonunda yakınlaştığı kadındı. Sevgilisinin anne ve babasının 20 yıldır evli olduğunu belirten genç adam, “Müstakbel kayınvalidem tanışmadan sonra benim numaramı buldu ve aradı. Olaylar hakkında kimseye bir şey söylememem gerektiğini belirtti. Kız arkadaşımın benden nefret edeceğini söyledi. Çünkü ailesini ayıran kişi olacakmışım. Ailesiyle sıklıkla bir araya geliyoruz” dedi.