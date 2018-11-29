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Sevgilisinin kocası eve gelince çıplak halde pencereden atladı!

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
DÜNYA  | 29.11.2018 07:09 | Son Güncelleme

Çin'de evli bir kadınla ilişkiye giren genç adam, kadının kocası eve erken gelince kaçacak yer bulamayıp 4'üncü kattaki evin penceresine çıktı. Üzerinde kıyafetleri olmayan adam bir süre sonra kendisini boşluğa bırakarak yere çakıldı.

Çin'de çekilen bu görüntüler, tüm dünyada ses getirdi. İddiaya göre, bir adam, sevgilisinin kocası eve erken gelince yakalanmamak için kıyafetlerini giymeye fırsat bulamadan 4'düncü kattaki evin penceresine çıktı. Bir süre burada asılı kalan adam, kendini boşluğa bıraktı. Düştüğü yerde şans eseri plastik çöp konteynerine çarpan adam, hayatta kaldı. Adamın yere düştüğü an, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

OMURİLİĞİ KIRILDI

Adam düştüğü sırada çığlıkla tepki veren çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerini arayarak durumu haber verdi. Yerde yatan adam hastaneye kaldırılırken, omuriliğinde kırıklar olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin aldatma yasak aşk

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