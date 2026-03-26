Sevgilisinin testislerini kesip ateşe verdi! Mahkeme suçlardan akladı

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yaşayan Erica Pereira da Silveira Vicente, 11 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Everton Amaro de Silva’yi öldürdü.

ÖNCE BAYILTTI SONRA ÖLDÜRDÜ

Erica, partnerini durdurmak için içtiği sakinleştirici bir ilacı kullanarak adamı bayılttığını daha sonra bıçakla öldürdüğünü itiraf etti. Ardından cesedi çöplüğe taşıyan kadın, partnerinin testislerini kesip cesedini ateşe verdi.

SUÇLARDAN AKLANDI

Erica, cinayeti yalnızca kızını korumak için işlediğini savundu. Savcılar ise cinayetin soğukkanlı ve planlı olduğunu ileri sürdü. Ancak jüri, sadece bir gün süren duruşmanın ardından anneden yana karar vererek Erica’yı ağırlaştırılmış cinayet ve ceset yok etme suçlarından akladı.