Sevgilisinin üzerine oturarak öldürdü!

Aralarında yaşanan tartışma sonucu sevgilisini önce bıçaklayan kadın daha sonra masanın ayağını alarak ona vurmaya başladı. Hırsını alamayan kadın 54 kilo ağırlığındaki sevgilisinin üzerine oturarak ölmesine sebep oldu.

Tartışma sırasında alkollü olduğu iddia edilen kadının avukatları savunmalarında Windi Thomas'ın istemeyerek sevgilisinin üzerine düştüğünü ve sarhoş olduğu için sızdığını söyleseler de mahkeme kadını 3. derece cinayetten suçlu buldu.

Windi Thomas bu karardan sonra 40 yıla yakın bir hapis cezasıyla karşılaşabilir.

