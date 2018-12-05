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Sevgilisinin üzerine oturarak öldürdü!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 05.12.2018 08:38 | Son Güncelleme

Amerika'da 44 yaşında ve 130 kilo ağırlığındaki Windi Thomas, tartıştığı sevgilisi Keeno Butler'ın üzerine oturarak öldürdü.

Sevgilisinin üzerine oturarak öldürdü!

Aralarında yaşanan tartışma sonucu sevgilisini önce bıçaklayan kadın daha sonra masanın ayağını alarak ona vurmaya başladı. Hırsını alamayan kadın 54 kilo ağırlığındaki sevgilisinin üzerine oturarak ölmesine sebep oldu.

sevgili

Tartışma sırasında alkollü olduğu iddia edilen kadının avukatları savunmalarında Windi Thomas'ın istemeyerek sevgilisinin üzerine düştüğünü ve sarhoş olduğu için sızdığını söyleseler de mahkeme kadını 3. derece cinayetten suçlu buldu.

Windi Thomas bu karardan sonra 40 yıla yakın bir hapis cezasıyla karşılaşabilir.

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Anahtar Kelimeler:
abd kilo cinayet

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