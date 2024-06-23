Sevgilisiyle fotoğrafını çekenlere para ödemişti! Murat Övüç kendisini gizlice çeken iki kızı dövdü

Oğlunun nişanında 2 kilo altınla giden fenomen Murat Övüç özel hayatıyla gündemde. Hayatında bir adam olduğunu söyleyen ve kendisinden 'kral' diye bahseden Övüç ilginç açıklamalar yapmıştı.

Fenomen; '16'ncı yılımız dolacak bu sene hayatımda biri var zaten. Benim onunla tek bir karemi hiç kimse yakalayamadı. Geçen sene çok önemli bir tatil köyünde biri bizi gizli çekti. Çok ciddi bir para verip kayıtları aldırdık' demişti.

Murat Övüç son paylaşımında ise kendisinin gizlice fotoğrafını çeken iki kızı uyardığını söyledi.

Fenomen "Bir cafede iş adamı bir abimle iş konuşuyoruz, ciddi anlamda, iki tane kzı kenarda duruyorlar gizli gizli beni çekiyorlar. Lütfe çekmeyin iş görüşüyoruz dedim, biz sizi çekmiyoruz dediler. Bu sefer camın arkasından diğer arkadaşı oradan çekiyor. Kızların saçları elimde kaldı. İkisine de dayak attım. Şimdi gidin beni şikayet edin" diyerek isyan etti.





