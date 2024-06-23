MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sevgilisiyle fotoğrafını çekenlere para ödemişti! Murat Övüç kendisini gizlice çeken iki kızı dövdü

Sevgilisiyle fotoğrafını çekenlere para ödemişti! Murat Övüç kendisini gizlice çeken iki kızı dövdü

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.06.2024 14:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem paylaşımları hem de lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Murat Övüç pırlanta tasarımcısı sevgilisiyle 16 yıldır birlikte olduğunu söyleyerek fotoğrafını çeken birine çok para ödediğini açıklamıştı. Övüç şimdi de gizlice fotoğraf çeken iki kızı dövdüğünü söyledi.

Sevgilisiyle fotoğrafını çekenlere para ödemişti! Murat Övüç kendisini gizlice çeken iki kızı dövdü

Oğlunun nişanında 2 kilo altınla giden fenomen Murat Övüç özel hayatıyla gündemde. Hayatında bir adam olduğunu söyleyen ve kendisinden 'kral' diye bahseden Övüç ilginç açıklamalar yapmıştı.

Fenomen; '16'ncı yılımız dolacak bu sene hayatımda biri var zaten. Benim onunla tek bir karemi hiç kimse yakalayamadı. Geçen sene çok önemli bir tatil köyünde biri bizi gizli çekti. Çok ciddi bir para verip kayıtları aldırdık' demişti.

Murat Övüç son paylaşımında ise kendisinin gizlice fotoğrafını çeken iki kızı uyardığını söyledi.

Özel hayatını anlattı! 'Kimse yakalayamadı' Özel hayatını anlattı! 'Kimse yakalayamadı'

Fenomen "Bir cafede iş adamı bir abimle iş konuşuyoruz, ciddi anlamda, iki tane kzı kenarda duruyorlar gizli gizli beni çekiyorlar. Lütfe çekmeyin iş görüşüyoruz dedim, biz sizi çekmiyoruz dediler. Bu sefer camın arkasından diğer arkadaşı oradan çekiyor. Kızların saçları elimde kaldı. İkisine de dayak attım. Şimdi gidin beni şikayet edin" diyerek isyan etti.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük kızı minik bikinisiyle arkasını dönüp poz verince...Küçük kızı minik bikinisiyle arkasını dönüp poz verince...
Issız koylarda aşk! Yen sevgilisiyle yakalandıIssız koylarda aşk! Yen sevgilisiyle yakalandı
İmaj değiştirdi! "Süreyya geri döndü"İmaj değiştirdi! "Süreyya geri döndü"
Anahtar Kelimeler:
Murat Övüç
En Çok Okunan Haberler
Zincir marketlerde yeni gelişme! 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Zincir marketlerde yeni gelişme! 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

Ronaldo'dan Türkiye maçı sonrası paylaşım!

‘Mehmet Şimşek para vermiyor’ Özgür Özel’den çok konuşulacak asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı!

‘Mehmet Şimşek para vermiyor’ Özgür Özel’den çok konuşulacak asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı!

Jandarmadan jandarma çağırmasını isteyen kadın herkesi çıldırttı!

Jandarmadan jandarma çağırmasını isteyen kadın herkesi çıldırttı!

Vergi tartışmaları sürerken Bakan Şimşek’in ekibi hakkında tartışma yaratacak ‘huzur hakkı’ iddiası!

Vergi tartışmaları sürerken Bakan Şimşek’in ekibi hakkında tartışma yaratacak ‘huzur hakkı’ iddiası!

Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

Türkiye'nin gıda devlerindendi! İflas bayrağını çekti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

Ünlü markaların çok satan ayakkabıları indirime girdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.