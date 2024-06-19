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  4. Murat Övüç özel hayatını açık açık anlattı! Sevgilisinin işini 'kral' diyerek açıkladı

Murat Övüç özel hayatını açık açık anlattı! Sevgilisinin işini 'kral' diyerek açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.06.2024 15:55
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Geçtiğimiz günlerde oğlunun nişanından paylaştığı görüntülerle sosyal medyanın gündemine oturan Murat Övüç, Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu. Özel hayatına dair samimi itiraflarda bulunan Övüç sevgilisi hakkında merak edilenleri anlattı.

Murat Övüç özel hayatını açık açık anlattı! Sevgilisinin işini 'kral' diyerek açıkladı

Konuşma tarzı, abartılı makyajları ve kombinleriyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran Murat Övüç geçtiğimiz günlerde oğlunu nişanlamış ve gelinine taktığı altınlarla gündeme bomba gibi düşmüştü.

Murat Övüç, şimdi de Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu. Programda samimi itiraflarda bulunan Övüç özel hayatına dair merak edilenleri açık açık anlattı.

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'KİMSE YAKALAYAMADI'

Övüç; '16'ncı yılımız dolacak bu sene hayatımda biri var zaten. Benim onunla tek bir karemi hiç kimse yakalayamadı. Geçen sene çok önemli bir tatil köyünde biri bizi gizli çekti. Çok ciddi bir para verip kayıtları aldırdık' dedi.

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Pınar Kerimoğlu ise; 'Peki o mu gözükmek istemiyor?' diye sordu. Övüç; 'Çok önemli bir sektörde. Kendi dalında kral. Onun üstü yok. Pırlanta tasarımcısı. Amerika'da yaşıyor. Adam Ermeni. Detaylara takılmayalım' diyerek yanıt verdi.

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