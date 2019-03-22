Mynet Trend

Sevimli köpek rüzgarı böyle durdurdu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 22.03.2019 08:45 | Son Güncelleme

Kendiliğinden oluşan küçük kasırgayı kendi yöntemiyle engelleyen köpeğin görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü.

Nerede çekildiği bilinmeyen ve sosyal medyada yayılan görüntüde, küçük bir kasırga gören köpek, rüzgarın oluşumunu üzerine giderek engelliyor. İşte o görüntü.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Çığ düştü! Dehşet anları kameradaÇığ düştü! Dehşet anları kamerada
Eski eşine hiç acımadı! İşte o anlar...Eski eşine hiç acımadı! İşte o anlar...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
köpek kasırga

En Çok Okunan Trend Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Ekrem İmamoğlu'ndan Turgay Güler'e gönderme

Didem Soydan o mesajı paylaştı! Defalarca özür diledi ama...

Didem Soydan o mesajı paylaştı! Defalarca özür diledi ama...

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

Muharrem İnce'nin mitinginde ilginç anlar! 'CHP'nin başına geçecek misin?' sorusuna yanıt

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

İstanbul'da gece yarısı korku dolu anlar!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

İstemeyerek satıyorum deyip ateşe verdi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Mağazadaki klozete tuvaletini yaptı

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayakçılar çığ düşmesine sebep oldu

Çığ düştü! Dehşet anları kamerada

Eski eşine hiç acımadı! İşte o anlar...

Eski eşine hiç acımadı! İşte o anlar...

Başına karton kutu sıkışan köpeği, duyarlı vatandaş kurtardı

Köpeği o halde görünce...

Binali Yıldırım ve muhabirin güldüren diyaloğu

Bir anda yanında görünce şaşırdı

Ünlü porno yıldızı Mia Khalifa aşkı uğruna işi bıraktı, evleniyor

Porno yıldızı aşkı uğruna işi bıraktı, evleniyor

Araçlar yolda su içen kedi için bekledi

Kediyi gören bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.