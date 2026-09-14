Sevimli olmalarına sakın kanmayın! Vahşilikleriyle doğada nam saldılar

İnternette popüler olan ancak göründüğünden çok daha tehlikeli olan bazı canlılar:

1. YAVAŞ LORİS

Büyük, masum gözleri ve yavaş hareketleriyle dünyanın en şirin canlılarından biri gibi görünür. Ancak dünyadaki tek zehirli primattır. Dirseklerindeki bezlerden salgıladıkları toksini tükürükleriyle karıştırırlar. Isırıkları insanlarda anafilaktik şoka ve ölüme yol açabilir.

2. DENİZ SAMURU

Suda sırt üstü yatıp el ele tutuşmalarıyla bilinen bu canlılar aslında son derece agresif ve güçlü yırtıcılardır. Keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle yengeçleri ve deniz kestanelerini kolayca parçalarlar. Çiftleşme dönemlerinde veya tehdit hissettiklerinde diğer hayvanlara karşı oldukça acımasız olabilirler.

3. ORNİTORENK

Ördek gagası, kunduz kuyruğu ve yumuşak tüyleriyle adeta bir çizgi film karakterini andırır. Fakat erkek ornitorenklerin arka ayaklarında zehirli mahmuzlar bulunur. Bu zehir bir insanı öldürmese de, aylarca sürebilen ve morfinin bile dindiremediği korkunç bir acıya neden olur.

4. LEOPAR FOKU

Gülümser gibi duran yüz hatları ve tombul vücutlarıyla sevimli birer deniz köpeği gibi görünürler. Gerçekte ise Antarktika'nın en vahşi yırtıcılarındandır. Penguenleri ve diğer fok türlerini avlarlar. Jilet gibi keskin dişleri vardır ve insanlara saldırdıkları da kayıtlara geçmiştir.