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Sevimli olmalarına sakın kanmayın! Vahşilikleriyle doğada nam saldılar

Doğada dış görünüşü son derece sevimli ve masum olan ama aslında ölümcül silahlara, zehirlere ya da inanılmaz bir avlanma içgüdüsüne sahip birçok vahşi hayvan bulunur. Bunların arasında vahşi yetenekleri ve sevimli yüzleriyle zirvede yer alan 4 hayvan ise şunlar:

Sevimli olmalarına sakın kanmayın! Vahşilikleriyle doğada nam saldılar
Çiğdem Berfin Sevinç

İnternette popüler olan ancak göründüğünden çok daha tehlikeli olan bazı canlılar:

1. YAVAŞ LORİS

Büyük, masum gözleri ve yavaş hareketleriyle dünyanın en şirin canlılarından biri gibi görünür. Ancak dünyadaki tek zehirli primattır. Dirseklerindeki bezlerden salgıladıkları toksini tükürükleriyle karıştırırlar. Isırıkları insanlarda anafilaktik şoka ve ölüme yol açabilir.

Sevimli olmalarına sakın kanmayın! Vahşilikleriyle doğada nam saldılar 1

2. DENİZ SAMURU

Suda sırt üstü yatıp el ele tutuşmalarıyla bilinen bu canlılar aslında son derece agresif ve güçlü yırtıcılardır. Keskin dişleri ve güçlü çeneleriyle yengeçleri ve deniz kestanelerini kolayca parçalarlar. Çiftleşme dönemlerinde veya tehdit hissettiklerinde diğer hayvanlara karşı oldukça acımasız olabilirler.

Sevimli olmalarına sakın kanmayın! Vahşilikleriyle doğada nam saldılar 2

3. ORNİTORENK

Ördek gagası, kunduz kuyruğu ve yumuşak tüyleriyle adeta bir çizgi film karakterini andırır. Fakat erkek ornitorenklerin arka ayaklarında zehirli mahmuzlar bulunur. Bu zehir bir insanı öldürmese de, aylarca sürebilen ve morfinin bile dindiremediği korkunç bir acıya neden olur.

Sevimli olmalarına sakın kanmayın! Vahşilikleriyle doğada nam saldılar 3

4. LEOPAR FOKU

Gülümser gibi duran yüz hatları ve tombul vücutlarıyla sevimli birer deniz köpeği gibi görünürler. Gerçekte ise Antarktika'nın en vahşi yırtıcılarındandır. Penguenleri ve diğer fok türlerini avlarlar. Jilet gibi keskin dişleri vardır ve insanlara saldırdıkları da kayıtlara geçmiştir.

Sevimli olmalarına sakın kanmayın! Vahşilikleriyle doğada nam saldılar 4

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Anahtar Kelimeler:
hayvan
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