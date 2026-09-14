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Yapay zekada yavaşlama tartışmalarına katılan Trump: "Öndeyiz"

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka sektöründeki ilerlemenin yavaşlatılması veya regüle edilip edilmemesi konusunda görüşlerini paylaştı. ABD’nin bu alanda Çin’in önünde olduğunu savunan Trump, "Yapay zekada kazanan her kimse kazanan odur" dedi.

Yapay zekada yavaşlama tartışmalarına katılan Trump: "Öndeyiz"

Yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte gündeme gelen kısıtlama ve regülasyon tartışmalarına ABD Başkanı Donald Trump da dahil oldu.

Yapay zekada yavaşlama tartışmalarına katılan Trump: "Öndeyiz" 1

"ÇİN'İN ÖNÜNDEYİZ"

Yapay zeka sektöründeki ilerlemenin yavaşlatılması veya regüle edilip edilmemesi gerektiğine ilişkin görüşleri sorulan Trump, bu teknolojide Çin'in önünde olduklarını savundu.

Yapay zekada yavaşlama tartışmalarına katılan Trump: "Öndeyiz" 2

"YAPAY ZEKADA KAZANAN HER KİMSE KAZANAN ODUR"

Sektöre "kısıtlamalar getirebileceğini" dile getiren Trump, öte yandan, yapay zeka tartışmalarında "asla gerçekleşmeyecek şeylerin ortaya atıldığını" söyledi.
Yapay zekada yavaşlama tartışmalarına katılan Trump: "Öndeyiz" 3

Trump, "Dünyanın en sofistike ülkesiyiz ve böyle kalmasını istiyorum çünkü yapay zekada kazanan her kimse kazanan odur." dedi.

Yapay zekada yavaşlama tartışmalarına katılan Trump: "Öndeyiz" 4

Ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu ay kendisiyle gerçekleştirmesi beklenen zirveyi iptal etme ihtimalinden endişe duymadığını ifade eden Trump, ilişkilerinin de "çok iyi olduğunu" belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çin yapay zeka Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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