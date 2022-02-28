Sevimli Tehlikeli filminin ne zaman ve nerede çekildi? Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler?

Sevimli Tehlikeli filminin oyuncu kadrosunda yıldız isimler Şükrü Özyıldız ve Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Yıllar önce Zarok, Edirne’de bir kız çocuğunu kaçırır ve başka aileye verilmesine neden olur. Yıllar sonra Zarok, yakaladığı bir fırsatı değerlendirir.

SEVİMLİ TEHLİKELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filminin aksiyon sahnelerinde 2000 figuran kullanıldı ve çekimler, Edirne’de yapıldı.

SEVİMLİ TEHLİKELİ KONUSU NEDİR?

Edirne’de beşikteki çocuğu kaçırıp başka aileye verilmesine neden olan Zarok’un eline yıllar sonra fırsat geçer. İçini rahatlatmak için kaçırdığı kızı gerçek ailesine götürme planı yapar. Ancak bu süreçte aşk meselesi işin içine girer.

SEVİMLİ TEHLİKELİ OYUNCULARI KİMLER?