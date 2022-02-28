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Sevimli Tehlikeli filminin ne zaman ve nerede çekildi? Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler?

28.02.2022 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman televizyon ekranlarında da gösterilen Sevimli Tehlikeli filmi hakkında detaylar araştırılıyor. 2015 yapımı romantik komedi türündeki filmin yönetmenliği Özcan Deniz’e ait. Peki Sevimli Tehlikeli filminin konusu nedir? Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler?

Sevimli Tehlikeli filminin ne zaman ve nerede çekildi? Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler?

Sevimli Tehlikeli filminin oyuncu kadrosunda yıldız isimler Şükrü Özyıldız ve Ayça Ayşin Turan yer alıyor. Yıllar önce Zarok, Edirne’de bir kız çocuğunu kaçırır ve başka aileye verilmesine neden olur. Yıllar sonra Zarok, yakaladığı bir fırsatı değerlendirir.

SEVİMLİ TEHLİKELİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filminin aksiyon sahnelerinde 2000 figuran kullanıldı ve çekimler, Edirne’de yapıldı.

Sevimli Tehlikeli filminin ne zaman ve nerede çekildi? Sevimli Tehlikeli filminin oyuncuları kimler?

SEVİMLİ TEHLİKELİ KONUSU NEDİR?

Edirne’de beşikteki çocuğu kaçırıp başka aileye verilmesine neden olan Zarok’un eline yıllar sonra fırsat geçer. İçini rahatlatmak için kaçırdığı kızı gerçek ailesine götürme planı yapar. Ancak bu süreçte aşk meselesi işin içine girer.

SEVİMLİ TEHLİKELİ OYUNCULARI KİMLER?

  • Şükrü Özyıldız
  • Ayça Ayşin Turan
  • Türkan Kılıç
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Ayça Ayşin Turan
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