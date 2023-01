Sevişme sahneleriyle ilgili bomba itiraf! Kendini korumak için bakın ne yapmış

Robert Redford'ın, 1973 yapımı 'The Way We Were' (Bulunduğumuz Yol) adlı filmdeki partneri Barbra Streisand ile sevişme sahnelerinde; ona aşık olduğu iddia edilen aktristen 'kendini korumak' için iki çift iç çamaşırı giydiği ortaya çıktı.

YAPIMIN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Yazar Robert Hofler, 'The Way They Were' adlı kitabında şu anda 86 yaşında olan olan Redford'ın, 80 yaşında olan Streisand ile çalışmak konusunda isteksiz olduğunu ifade etti. Kitap, Streisand'e En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar adaylığı kazandıran Romantik filmin işkence dolu yapım öncesi, çekimleri ve yapım sonrasının ayrıntılarını da ortaya koyuyor.

Filmin yönetmeni Sydney Pollack'a göre; oyuncular akşam yemeği için biraraya geldiklerinde, Streisand rol arkadaşına hemen 'aşık oldu' ve daha çekimler başlamadan önce Redford'a vuruldu.

Streisand, ilk cinsellik içeren sahnelerini heyecanla bekliyordu ve kitapta adı geçen oyunculardan birine göre, daha önce yer aldığı yapımlardaki rol arkadaşlarıyla birçok kez birliktelik yaşamıştı.

Ancak Redford başlangıçta 'ciddi bir aktris' olarak görmediği, kendisine aşık olan bir kadınla bu sahneleri çekmek istemedi ve mutlu bir evliliği olan, dört çocuk babası bir adam olduğu için kendini korumaya çalıştı ve çift kat iç çamaşırı giyerek kendini sağlama aldı.

DUYGULARI KARŞILIKSIZ KALDI

Bu arada Streisand ise Redford'un fiziksel güzelliği karşısında 'büyülenmiş' bir durumdaydı ve umutsuzca onunla sevgili olmak istiyordu. Ancak yakışıklı aktör, güzel oyuncunun bu duygularını karşılıksız bırakmıştı.

Söz konusu sahneler çok basitti, ancak çok sayıda çekim yapıldı ve bir süre sonra Redford sabrını kaybetti. Bunun üzerine yönetmen, Barbra'ya; "Sanırım ihtiyacımız olan sahneyi çektik" diyerek, aktrisi bilgilendirmek zorunda kaldı.

DailyMail'de yer alan habere göre; ikinci sevişme sahnelerinde ise Redford, "Bu seferki daha iyi olacak" cümlesini söylemeyi reddetti; çünkü insanların gerçek hayatta yatakta başarısız olduğunu düşünmelerini istemezdi. Hofler, bunu; "Redford yatakta asla kötü değildi, dolayısıyla karakteri de kötü olamazdı" diyerek özetledi.

Film, iki başrol oyuncusunun arasındaki tuhaf gerilime rağmen; Streisand'ın seslendirdiği ve Billboard Hot 100'de bir numaraya kadar yükselen 'The Way We Were' şarkısıyla En İyi Orijinal Şarkı da dahil olmak üzere, toplamda iki Oscar ödülünü kazanmayı başardı.