Şevketi bostan yemeği tarifi: MasterChef’te adını duyuran şifalı bitki! Şevketi bostan yemeği nasıl yapılır?

Şevketi bostan, MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyelerinin övgüyle bahsettiği Ege mutfağının gizli hazinesi olarak biliniyor. Sadece lezzetiyle değil, bin yıllık şifa kaynağı olmasıyla da gündemde.

MALZEMELER 1 kg şevketi bostan

500 g kuzu kuşbaşı et

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet limon

1 yemek kaşığı un

Tuz

Su

TARİF Temizlik ve doğrama: Şevketi bostanları iyice yıkayın. Beyaz kök kısımlarını küçük parçalara, yeşil dikenli yapraklarını da iri doğrayın.

Kararmayı önleme: 1 limonun suyunu sıkıp doğranmış otları bu suda 10 dakika bekletin.

Et kavurma: Geniş bir tencerede zeytinyağını kızdırın, kuzu etlerini ekleyip renk alana dek kavurun.

Birleştirme: Şevketi bostanları süzüp ete ilave edin. Tuz ve 5-6 bardak su ekleyin.

Pişirme: Düdüklü tencerede 20 dakika pişirin (normal tencerede 40-45 dk).

Terbiye: Kalan 1 limon suyu ile unu çırpın, yemeğe azar azar yedirin. 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Servis önerisi: Sıcak servis yapın, yanında yoğurt veya taze ekmekle harika olur.

AFİYET OLSUN!