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  4. Sevmeyenlerin bile bayılacağı brokoli çorbası tarifi! Brokoli çorbası nasıl yapılır?

Sevmeyenlerin bile bayılacağı brokoli çorbası tarifi! Brokoli çorbası nasıl yapılır?

11.11.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brokoli kış aylarının en sağlıklı sebzeleri arasında bulunuyor. Ancak bu şifa deposu sebze yeteri kadar tüketilmiyor. Brokolinin tadını sevmeyenler lezzetli brokoli tarifleri arıyor. Brokoli çorbası en sevilen çorba tariflerinizden olabilir. Brokoli çorbası nasıl yapılır? merak ediyorsanız brokoli çorbası tarifini deneyebilirsiniz.

Sevmeyenlerin bile bayılacağı brokoli çorbası tarifi! Brokoli çorbası nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 97kal

Çorbalar kışın içimizi ısıtan, midemizi yemeğe hazırlayan, sofraların vazgeçilmez lezzetleri olarak görülüyor. Kış aylarında sürekli mercimek, tarhana gibi çorbalar içmekten sıkıldıysanız brokoli çorbasını denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 500 gram brokoli
  • 7 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1,5 çay kaşığı tuz
  • 1/2 çay kaşığı karabiber

TARİF

  • Küçük parçalara ayırdığınız 500 gram brokoliyi 7 su bardağı su ile birlikte haşlayın. Brokoliler haşlandıktan sonra bir kevgir yardımıyla çıkartın ve suyunu bir kenara ayırın.
  • Ardından derin bir tencerede 1'er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağını eritin. 1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, hafif renk alana kadar kavurun.
  • Kavrulan una brokoliyi haşladığınız suyu azar azar ekleyin ve topaklanmaması için bir çırpma teliyle sürekli karıştırın. Bu şekilde 2-3 dakika kaynattıktan sonra haşlayıp süzdürdüğünüz brokolileri suyun içerisine ekleyin.
  • Çorbayı, pürüzsüz bir kıvam alması için el blenderından geçirin ve son olarak üzerine 1,5 çay kaşığı tuzla yarım çay kaşığı karabiberi ekleyip karıştırın.
  • Brokoli çorbasını bir taşım kaynatıp ocağın altını kapatın ve sıcak olarak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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Sevmeyenlerin bile bayılacağı brokoli çorbası tarifiSevmeyenlerin bile bayılacağı brokoli çorbası tarifi
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