Şevval Şahin'den estetik itirafı!

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Hürriyet’ten Hakan Gence’ye verdiği röportajda, 17 yaşında estetik yaptırdığını itiraf ederek, “Bunu hiç saklamadım, saklamam da... Hem sağlık sorunum vardı, nefes alamıyordum hem de görüntüsünü sevmiyordum” dedi.

19 yaşındaki Şahin, “Yarışmaya girerken, sorun olabilir mi diye araştırdım, negatif bir şey görmedim. Saklamadım da, biri sorunca ‘Estetik’ dedim. Ama durup dururken kimseye ‘Benim burnum estetik’ diye söylemedim” açıklamasını yaptı.

SADECE BURNUMDA ESTETİK VAR

“Tacımın alınması gibi bir şey yok” diyen Şahin, “Benim gideceğim ‘Miss World’de bazı ülkelerden gelen kızların her yeri yapılı. Benim burnum hariç hiçbir yerim estetikli değil. 2018’deyiz... Güzellik anlayışı artık başka. Estetiksiz kadın çok nadir, bu normal bir şey. Kendini estetikle daha iyi hissediyorsan, o gerçek bir güzelliktir” dedi.

KISKANIYORLAR

“Türkiye güzeli seçilmek için sadece güzel olmak yetmiyor” diyen Şahin, “Jüri üyeleri benim ışığımı ve enerjimi gördü. ‘Burun estetiği’ deyip duruyorlar ama fiziğimi, yürüyüşümü, kültürümü unutuyorlar” ifadesini kullandı.