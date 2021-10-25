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Şevval Şahin'den kabaklı pozlar! Göğüslerine tutarak poz verdi

25.10.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şevval Şahin, son pozuyla yine günde oldu. Genç model, Cadılar Bayramı için kabaklarla poz verdi.

Şevval Şahin'den kabaklı pozlar! Göğüslerine tutarak poz verdi

Ünlü manken Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral tatillerine devam ediyor. Bir süre ayrı kalıp barışan ikili Cadılar Bayramı'nı da atlamadı.

Şevval Şahin etkinlikte kabaklarla uyumlu tarzıyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Cadılar Bayramı için kabaklarla oynayan Şevval Şahin paylaşımında elindeki küçük kapakları göğüslerine tutarak poz vermeyi de ihmal etmedi.

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Tescilli güzel Şevval Şahin, son dönemde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyor.
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Geçtiğimiz yıllarda Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani ile yollarını ayırdıktan sonra Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşamaya başlayan Şevval Şahin, bu ilişkisine de geçtiğimiz günlerde nokta koymuştu. Şevval Şahin, geçtiğimiz yıllarda uzun süre aşk yaşadığı Pakistanlı Syed Amir Ali Kirmani'yi sosyal medyada yeniden takip etmeye başlayarak kısa süre önce gündem olmuştu.


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Şevval Şahin
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