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Şevval Şahin'den kendisine köşk kiralayan sevgilisine romantik mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 10:50 | Son Güncelleme

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir mesajla kutladı. Şahin karantina dönemindeki tatiliyle ve sevgilisinin kendisine kiraladığı köşkle gündem olmuştu.

Şevval Şahin'den kendisine köşk kiralayan sevgilisine romantik mesaj

Karantina dönemini Yiğit Marcus Aral ile ABD'de geçiren Şevval Şahin, sevgilisinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.

Ünlü model, Aral ile yer aldığı bir dizi fotoğraf paylaştı ve altına “En mutlu doğum günü, ruh eşim. Seni seviyorum başak ikizim. Birlikte güzel anılar yaşatmaya devam edelim” notunu düştü.

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Çift, geçtiğimiz aylarda uçuşların başlamasıyla Türkiye'ye dönüş yapmıştı.

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2018 Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin sevgilisinin kendisine köşk kiralamasıyla gündemdeydi. Marcus Aral Yiğit Amerika'ya dönene kadar Rumelihisarı'nda sekiz odalı köşk kiraladıkları haberleri üzerine, "Satın almadık, geçici olarak oradayız birkaç aylığına. Biraz malikane gibi oldu ama Miami'de de büyük evde oturuyorduk. Aynı konfor olsun diye tercih ettik" demişti.

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