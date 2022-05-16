MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şevval Şahin'den oyunculuğa yeşil ışık!

Şevval Şahin'den oyunculuğa yeşil ışık!

16.05.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şevval Şahin, geçtiğimiz gün arkadaş grubu ile Bebek’te görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şahin “Tersane İstanbul’a gidiyorum. Arkadaşlarımın sergisi var onları gezip sonrasındaki partiye katılacağım.” dedi.

Şevval Şahin'den oyunculuğa yeşil ışık!

Yaz planlarından bahseden Şevva Şahin “Yazın genelde Bodrum’da oluyorum çoğu zaman. Birkaç günlüğüne yurt dışına gidebilirim, onun dışında biraz spontaneyim çok fazla plan yapmıyorum.” dedi.

DSC_3583

Muhabirlerin “Sosyal medyadaki paylaşımlarınız çok konuşuluyor? Çoğu kelimeyi İngilizce yazıyorsunuz, tepki de geliyor. Hatta Türkçe kursuna gidin diyen oluyor. Neler söylemek istersiniz bununla ilgili?” sorusuna Şahin gülerek “Yani konuşma tarzım böyle, bilerek yaptığım bir şey değil ama dediğim gibi diksiyon dersi almadım alabilirim ileride. Beni beğenen böyle beğeniyor evet.” dedi.

DSC_3578

Muhabirlerin “Oyunculuk teklifleri geliyordur size eminim, düşünüyor musunuz oyunculuğu?” sorusuna Şahin “Bakalım, olabilir. Kısmet valla güzel bir proje olursa neden olmasın.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aynur Doğan konseri iptal edildi! Kılıçdaroğlu tepki gösterdiAynur Doğan konseri iptal edildi! Kılıçdaroğlu tepki gösterdi
Sevgilisiyle birlikte üçlü ilişki için... Sevgilisiyle birlikte üçlü ilişki için...
Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı! Türkiye'ye gelen Sibel Kekilli muhabirleri görünce bakın ne yaptı!
Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kimseye aldırış etmediler! Kameraya yakalandılar

Kimseye aldırış etmediler! Kameraya yakalandılar

Altın fiyatları için rakam verdiler!

Altın fiyatları için rakam verdiler!

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

Korkutan açıklama: Yanmayı durdurmak imkansız

Ağabeyini öldürdü, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti

Ağabeyini öldürdü, 'Ben bu acıya dayanamam' deyip intihar etti

Balık tutmaya giden gençler felaketi yaşadı!

Balık tutmaya giden gençler felaketi yaşadı!

Marmaray değil, savaş alanı! İşte o anlar...

Marmaray değil, savaş alanı! İşte o anlar...

İlginizi Çekebilir

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

Tek tek inceledi! “Küçük olma nedeni...”

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Anaokuldan gelen hediyeyi görünce inanmadı! “Bu ne?”

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Her satırı kan dondurdu! Elektrikli testereyle parçalara ayırdı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.