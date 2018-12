Şevval Şahin'den tepki dolu paylaşım: Bazı şeylerin değişmesi umuduyla

Çin’de düzenlenen yarışmaya katılan Şevval Şahin ilk 30’a giremezken katıldığı yarışma sonrasında sosyal medya hesabından uzun bir paylaşımda bulundu. Yarışma öncesi yaptırdığı burun estetiği ile gündeme gelen Şahin neden kraliçe seçilemediğini şu satırlarla açıkladı:

“Bu yarışmanın tüm olumlu ve muhteşem yönleri arasında ne yazık ki şunu gördüm: Türkiye’nin diğer ülkelere göre ana akım olmadığı. Politik görüşler çok büyük bir rol oynamakta ve anladığım kadarıyla Miss World yarışmasının en çok desteklediği ülkeler her sene hemen hemen aynı. En çok desteklenen ülkeler Asya ağırlıklı çünkü ülkelerinde Miss World oldukça önemli. Asya ülkeleri adaylarını sonuna kadar tutkuyla destekliyor ve mobil bir şekilde oy veren büyük ve güçlü bir nüfusa sahipler. ‘Head to head challenge’da (Kafa kafaya yarışma) her ne kadar verdiğim cevabın en iyilerinden biri olduğunu düşünsem ve adaylar tarafından düşünülse de büyük başarı yapacağımı bildiğim bir sonraki seviyeye geçemememin sebebi yine telefon üzerinden verilen oylar oldu. Top model yarışmasında top 30’a girsem de, birçok kişiden ve eski dünya güzellerinden övgü alsam da ödül Türkiye’ye değil Fransa’ya verildi. Diğer olaylarda da bunun gibi birçok durum yaşandı.