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Şevval Şahin'den tepki dolu paylaşım: Bazı şeylerin değişmesi umuduyla

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.12.2018 12:16 | Son Güncelleme

Katıldığı dünya güzellik yarışmasında dereceye giremeyen Şevval Şahin sosyal medya hesabından sitem etti.

Şevval Şahin'den tepki dolu paylaşım: Bazı şeylerin değişmesi umuduyla

Çin’de düzenlenen yarışmaya katılan Şevval Şahin ilk 30’a giremezken katıldığı yarışma sonrasında sosyal medya hesabından uzun bir paylaşımda bulundu. Yarışma öncesi yaptırdığı burun estetiği ile gündeme gelen Şahin neden kraliçe seçilemediğini şu satırlarla açıkladı:

“Bu yarışmanın tüm olumlu ve muhteşem yönleri arasında ne yazık ki şunu gördüm: Türkiye’nin diğer ülkelere göre ana akım olmadığı. Politik görüşler çok büyük bir rol oynamakta ve anladığım kadarıyla Miss World yarışmasının en çok desteklediği ülkeler her sene hemen hemen aynı. En çok desteklenen ülkeler Asya ağırlıklı çünkü ülkelerinde Miss World oldukça önemli. Asya ülkeleri adaylarını sonuna kadar tutkuyla destekliyor ve mobil bir şekilde oy veren büyük ve güçlü bir nüfusa sahipler. ‘Head to head challenge’da (Kafa kafaya yarışma) her ne kadar verdiğim cevabın en iyilerinden biri olduğunu düşünsem ve adaylar tarafından düşünülse de büyük başarı yapacağımı bildiğim bir sonraki seviyeye geçemememin sebebi yine telefon üzerinden verilen oylar oldu. Top model yarışmasında top 30’a girsem de, birçok kişiden ve eski dünya güzellerinden övgü alsam da ödül Türkiye’ye değil Fransa’ya verildi. Diğer olaylarda da bunun gibi birçok durum yaşandı.

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Bu yarışmanın en büyük faktörlerinden biri destek. Maalesef Türkiye bu konuda desteğini çok fazla göstermiyor. İlk 12’de yer alan yarışmacılar, ülkelerinden gördükleri büyük desteğe ve tutkuya sahipti ve bu da sadece aslında olayın adaylardan ibaret olmadığını gösteriyor. Türkiye’yi temsil ettiğimiz yarışmalarda aslında yalnız başımıza değil, ülkemizle beraber yarışıyoruz. Bu nedenle yarışmanın beklentileri bizimle, ülkemizle ve ülkemizin bize verdiği destekle ilgilidir. Burun estetiğimle ilgili birçok kötü yorum aldım, aslında yarışmada adayken bundan çekinmeyerek burun estetiği yaptırdığımı belirtmiştim. Güzellik yarışmalarında, dünyanın hiçbir yerinde estetik yoktur gibi bir kuralı yoktur. Hatta Venezuela’da sırf güzellik yarışmaları için 12 yaşından beri estetik yaptıran birçok kız var. Ama yine de bu kişiler, ülkeleri tarafından oldukça destek görüyor ve bu ülkeler neredeyse her sene top 25 top 15 gibi dereceler alıyor. Yani ülkemizin bize verdiği destek, bizim yarışmada gösterdiğimiz güç ile aynı etkiye sahip. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım, beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Ülkemizi kültürel anlamda bu kadar öne çıkartan yarışmalarda, halkımızın bakış açısının ve bazı şeylerin değişmesi umuduyla…”


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