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  4. Şevval Şahin'in pembe bikinili pozlarına beğeni yağdı! "Çok zayıfsınız"

Şevval Şahin'in pembe bikinili pozlarına beğeni yağdı! "Çok zayıfsınız"

22.05.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin yine tatildeydi. Ünlü manken, son olarak yeni karelerini takipçilerinin beğenisine sundu. İspanya tatilinde pembe bikinisiyle poz veren Şahin'e zayıf olmasıyla ilgili yorum yağdı.

Şevval Şahin'in pembe bikinili pozlarına beğeni yağdı! "Çok zayıfsınız"

Yılın yarısını seyahat ederek geçiren Şevval Şahin yine tatile çıktı. Geçtiğimiz haftalarda "Zırt pırt uçmak beni yormuş. Bir süre bir yerde sabit kalmak istediğim için geçen hafta Paris’e bile gitmedim" diyen Şahin daha fazla dayanamadı.

398 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni pozlarını yayınlayan Şahin soluğu İspanya'da aldı. Pembe neon bikinisiyle objektif karşısına geçen Şahin, bu karelerini peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

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Kısa sürede 11 bine yakın beğeni alan modelin bu gönderisine, "Kalemle çizilmiş gibi", "Yakıyorsun" yorumlarının yanında zayıflığıyla ilgili yorumlar da geldi.

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Şevval Şahin'e "Kötü görünüyorsun", "Çok zayıfsınız" diyenler de vardı.

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Şevval Şahin
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