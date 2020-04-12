Şevval Şahin Miami'de tatil gibi karantina yaşıyor

İngiltere’de tanıştığı Pakistanlı sevgilisi Syed Amir Ali Kirmani'den geçtiğimiz eylül ayında ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, tatil pozları ile sosyal medyayı sallıyor.

Şevval Şahin karantina günlerini, yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral’ın ABD-Miami’deki evinde geçiriyor. Sahilde sevgilisine pozlar veren kraliçe “Tatlı hayat, oh ne rahat”, “Keşke bizim de karantinamız böyle geçse”, “Dünya umurunda mı sanki” diye yazan takipçilerine şöyle seslendi:

"Uçuş yasakları nedeniyle buradan ayrılamıyorum. Ne yapayım, tek yol sahil. Moralimizi bozmamalıyız."

Şevval Şahin'in sürpriz aşkı, Yiğit Marcus Aral'ın sevgilisini çektiği videoyu Instagram'da yayınlamasıyla ortaya çıkmıştı.

